Суд перевел под стражу обвиняемую в мошенничестве стилиста Янковскую

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Гагаринский суд Москвы заменил подписку о невыезде на заключение под стражу стилисту Эльвире Янковской, обвиняемой в мошенничестве - продаже подделок с рынка "Садовод" под видом оригиналов, передает корреспондент РИА Новости.Заседание началось с того, что прокурор заявила ходатайство об ужесточении меры пресечения Янковской. Причина – пропущенное ею и ее адвокатами заседание 30 сентября. Кроме того, в суд поступили данные от правоохранительных органов о том, что фигурантка в нарушение подписки о невыезде покидала страну – Янковская сама сообщала в Telegram-канале, что находится в Европе."Гагаринский районный суд города Москвы постановил изменить Янковской Эльвире Мансуровне ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу сроком на 6 месяцев", - огласил решение судья.После этого на Янковскую надели наручники и плачущую отправили в аквариум.Янковская пояснила в суде, что отказалась давать подписку, которую следователь брал у нее в мае. Ее адвокат в суде заявил, что 9 ноября 2023 года она уже давала подписку, а ее не могут избирать дважды, поэтому от подписи в мае она отказалась. По окончании заседания юрист отказался от комментариев.Представляющий интересы потерпевших адвокат адвокатского бюро ЕПАМ Сергей Гуров заявил РИА Новости, что Янковской изменили меру пресечения "за то, что она систематически нарушала порядок, установленный законом, и препятствовала уголовному судопроизводству".По версии следствия, Янковская, которая позиционировала себя как профессиональный стилист, предложила Валерии Чекалиной привезти из-за рубежа брендовую одежду и аксессуары по стоимости ниже рыночной. Лерчек согласилась и на протяжении полутора лет приобретала через Янковскую вещи известных домов моды — Christian Dior, Prada — включая культовую сумку Hermes.После очередной покупки Чекалина усомнилась в оригинальности товаров. Она показала их специалистам, которые подтвердили ее опасения и назвали вещи контрафактом: пошив изделий не соответствовал оригиналу. Тогда блогер сообщила знакомым, которым рекомендовала Янковскую как байера, проверить свои заказы. Вещи оказались поддельными репликами низкого качества, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Чекалина предлагала Янковской добровольно урегулировать ситуацию, но та отказалась. После этого Чекалина обратилась в полицию. Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве. Вместе с Лерчек потерпевшими по делу стали еще шесть знакомых ей девушек, указано в документах.В доме Янковской был проведен обыск. Следствие установило, что она закупала товары для своих клиентов у собственницы аккаунта, представленного в сети как "консьерж-сервис по подбору реплик класса люкс" с рынка "Садовод", ТЦ "Люблино" и ТЦ "Дубровка". Это подтвердила сама владельца страницы и другие свидетели - работники рынков, которые неоднократно видели Янковскую на своих площадках и передавали ей заказы.Стилист вину не признает и не дает показания, ссылаясь на статью 51 Конституции, в которой сказано, что "никто не обязан свидетельствовать против себя самого".Янковская считает, что ее оговорили, а Чекалина таким образом пыталась привлечь к себе внимание, отмечается в документах.Янковской грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

