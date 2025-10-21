https://1prime.ru/20251021/sud-863775358.html
Суд отложил рассмотрение дела о мошенничестве с квартирой Долиной
БАЛАШИХА (Московская обл.), 21 окт - РИА Новости. Балашихинский суд Московской области не смог приступить к рассмотрению уголовного дела об афере с квартирой Ларисы Долиной, так как фигурантов не доставили на заседание, передает корреспондент РИА Новости. "Отложить судебное заседание на 29 октября", - сказал судья. Андрею Основе, Артуру Каменецкому, Анжеле Цырульниковой и Дмитрию Леонтьеву предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО. Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы. По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили Долину права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей. Сперва задержали 53-летнюю Цырульникову, выполнявшую роль курьера. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Леонтьева и давал ему указания, на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей. В конце декабря был арестован четвёртый фигурант. 20-летний житель Тольятти Основа, как сообщала прокуратура, оформил на свое имя банковскую карту, с нее он в Перми обналичил 2,7 миллиона рублей, которые затем перевел соучастникам. В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Долина же подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, суд принял ее сторону. Покупательница Полина Лурье обжаловала решение, но Мосгорсуд признал его законным.
БАЛАШИХА (Московская обл.), 21 окт - РИА Новости. Балашихинский суд Московской области не смог приступить к рассмотрению уголовного дела об афере с квартирой Ларисы Долиной, так как фигурантов не доставили на заседание, передает корреспондент РИА Новости.
"Отложить судебное заседание на 29 октября", - сказал судья.
Андрею Основе, Артуру Каменецкому, Анжеле Цырульниковой и Дмитрию Леонтьеву предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО.
Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы
.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили Долину права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
Сперва задержали 53-летнюю Цырульникову, выполнявшую роль курьера. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Леонтьева и давал ему указания, на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.
В конце декабря был арестован четвёртый фигурант. 20-летний житель Тольятти
Основа, как сообщала прокуратура, оформил на свое имя банковскую карту, с нее он в Перми
обналичил 2,7 миллиона рублей, которые затем перевел соучастникам.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.
Долина же подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, суд принял ее сторону. Покупательница Полина Лурье обжаловала решение, но Мосгорсуд
признал его законным.
