"Окончательный крах". Западные аналитики поразились случившемуся в Донбассе
2025-10-21T00:55+0300
2025-10-21T00:55+0300
2025-10-21T01:06+0300
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российские войска вынудили формирования ВСУ покинуть позиции в Красноармейске, сообщил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон. "Российское наступление на Красноармейск вынудило ВСУ уйти, оставив около 1000 человек для прикрытия отступающих бойцов и наемников "Азова"*. Это произошло после крупных успехов России в городе за последние 24 часа — окончательного краха украинской обороны в Донбассе" — отметил эксперт.Красноармейск — один из наиболее важных логистических узлов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике и всей украинской группировки войск "Хортица". Он расположен в 66 километрах к северо-западу от Донецка.По сообщению, главы ДНР Дениса Пушилина, в течение недели российские войска улучшили позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.* Организация признана террористической и запрещена в России
