"Окончательный крах". Западные аналитики поразились случившемуся в Донбассе
Спецоперация на Украине
"Окончательный крах". Западные аналитики поразились случившемуся в Донбассе
Российские войска вынудили формирования ВСУ покинуть позиции в Красноармейске, сообщил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон.
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российские войска вынудили формирования ВСУ покинуть позиции в Красноармейске, сообщил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон. "Российское наступление на Красноармейск вынудило ВСУ уйти, оставив около 1000 человек для прикрытия отступающих бойцов и наемников "Азова"*. Это произошло после крупных успехов России в городе за последние 24 часа — окончательного краха украинской обороны в Донбассе" — отметил эксперт.Красноармейск — один из наиболее важных логистических узлов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике и всей украинской группировки войск "Хортица". Он расположен в 66 километрах к северо-западу от Донецка.По сообщению, главы ДНР Дениса Пушилина, в течение недели российские войска улучшили позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.* Организация признана террористической и запрещена в России
конфликт на украине, всу, красноармейск, донбасс, россия
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВСУ, Красноармейск, ДОНБАСС, РОССИЯ
00:55 21.10.2025 (обновлено: 01:06 21.10.2025)
 
"Окончательный крах". Западные аналитики поразились случившемуся в Донбассе

Аналитик Уотсон: украинские войска терпят крах в Донбассе

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российские войска вынудили формирования ВСУ покинуть позиции в Красноармейске, сообщил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон.
"Российское наступление на Красноармейск вынудило ВСУ уйти, оставив около 1000 человек для прикрытия отступающих бойцов и наемников "Азова"*. Это произошло после крупных успехов России в городе за последние 24 часа — окончательного краха украинской обороны в Донбассе" — отметил эксперт.
Красноармейск — один из наиболее важных логистических узлов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике и всей украинской группировки войск "Хортица". Он расположен в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
По сообщению, главы ДНР Дениса Пушилина, в течение недели российские войска улучшили позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВСУ, Красноармейск, ДОНБАСС, РОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала