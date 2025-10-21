https://1prime.ru/20251021/svo-863785427.html
"Придет конец". В США раскрыли правду о начале СВО
"Придет конец". В США раскрыли правду о начале СВО
спецоперация на украине
украина
запад
москва
владимир путин
валерий герасимов
вс рф
всу
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Западные страны еще до начала конфликта на Украине прекрасно осознавали, что Киeву в нем не выстоять, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The Duran. "Мы все в курсе, что еще до начала войны Запад знал, что, если эта война начнется, Украине придет конец. Она почти наверняка будет уничтожена", — сказал он. Аналитик подчеркнул, что это объясняет, почему Западу "нет дела до Украины", и что его целью является "затянуть конфликт как можно на дольше" для ослабления России. В сентябре Владимир Путин упоминал, что украинские войска не способны проводить наступательные операции и лишь удерживают имеющиеся позиции, закрывая бреши в зоне боевых действий наиболее боеспособными подразделениями. Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива на линии фронта полностью принадлежит Москве.
