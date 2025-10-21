Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Придет конец". В США раскрыли правду о начале СВО - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251021/svo-863785427.html
"Придет конец". В США раскрыли правду о начале СВО
"Придет конец". В США раскрыли правду о начале СВО - 21.10.2025, ПРАЙМ
"Придет конец". В США раскрыли правду о начале СВО
Западные страны еще до начала конфликта на Украине прекрасно осознавали, что Киeву в нем не выстоять, заявил американский военный аналитик и бывший офицер... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T23:15+0300
2025-10-21T23:15+0300
спецоперация на украине
украина
запад
москва
владимир путин
валерий герасимов
вс рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_266cd0b0dbc4707aafef5202e4f8a46f.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Западные страны еще до начала конфликта на Украине прекрасно осознавали, что Киeву в нем не выстоять, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The Duran. "Мы все в курсе, что еще до начала войны Запад знал, что, если эта война начнется, Украине придет конец. Она почти наверняка будет уничтожена", — сказал он. Аналитик подчеркнул, что это объясняет, почему Западу "нет дела до Украины", и что его целью является "затянуть конфликт как можно на дольше" для ослабления России. В сентябре Владимир Путин упоминал, что украинские войска не способны проводить наступательные операции и лишь удерживают имеющиеся позиции, закрывая бреши в зоне боевых действий наиболее боеспособными подразделениями. Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива на линии фронта полностью принадлежит Москве.
https://1prime.ru/20251021/ukraina-863783494.html
https://1prime.ru/20251021/ukraina-863783165.html
украина
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_550b9f95edcc093535c45fd8ba4e4134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, москва, владимир путин, валерий герасимов, вс рф, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВС РФ, ВСУ
23:15 21.10.2025
 
"Придет конец". В США раскрыли правду о начале СВО

Берлетик: западные страны знали о скором крахе Украины еще до начала СВО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Западные страны еще до начала конфликта на Украине прекрасно осознавали, что Киeву в нем не выстоять, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The Duran.
"Мы все в курсе, что еще до начала войны Запад знал, что, если эта война начнется, Украине придет конец. Она почти наверняка будет уничтожена", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
"Вернуть Крым". Слова Трампа об Украине поразили японцев
19:55
Аналитик подчеркнул, что это объясняет, почему Западу "нет дела до Украины", и что его целью является "затянуть конфликт как можно на дольше" для ослабления России.
В сентябре Владимир Путин упоминал, что украинские войска не способны проводить наступательные операции и лишь удерживают имеющиеся позиции, закрывая бреши в зоне боевых действий наиболее боеспособными подразделениями.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива на линии фронта полностью принадлежит Москве.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Лидеры ЕС выступили с громким призывом по линии фронта на Украине
19:50
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДМОСКВАВладимир ПутинВалерий ГерасимовВС РФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала