Т-Банк планирует сократить цикл аутентификации по биометрии - 21.10.2025
Т-Банк планирует сократить цикл аутентификации по биометрии
финансы, россия, т-банк
Финансы, Экономика, РОССИЯ, Т-Банк
07:20 21.10.2025
 
Т-Банк планирует сократить цикл аутентификации по биометрии

Т-Банк планирует сократить аутентификацию по биометрии до двух секунд

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Полный цикл аутентификации по биометрии - от момента обращения до подтверждения операции - в настоящее время занимает от четырех до десяти секунд, в Т-Банк планирует сократить его до двух секунд, заявил в беседе с РИА Новости заместитель директора департамента платежных систем банка Алексей Бакланов.
"Сегодня, в зависимости от продукта, полный цикл аутентификации - от момента обращения до подтверждения операции - занимает от 4 до 10 секунд. Мы движемся к показателю в две секунды от начала до конца сценария каждого из продуктов. Для сравнения, при оплате картой или вводе пин-кода на это обычно уходит больше времени", - сказал он.
Спикер отметил, что применение биометрии требует от банков соблюдение всех требований безопасности. "Нужно согласовать архитектуру, пройти этапы разработки, внедрения и аттестации. Каждый из них требует времени и внимательности к деталям", - подчеркнул Бакланов.
Но эта работа "окупается в виде более лояльных клиентов и ускоренного сервиса". "Также определенная сложность – это человеческие привычки, которые надо поменять. Все остальное – это здоровое развитие технологий, которое без конкурентной среды невозможно", - добавил он.
Также Бакланов рассказал, что на смену привычным способам идентификации, вроде ладони или пароля, приходит поведенческая биометрия - технологии, которые анализируют множество параметров, уникальных для каждого человека: походку, ритм набора текста, манеру пользоваться телефоном.
"Невидимая, бесшовная идентификация, которая работает незаметно, но обеспечивает максимальную безопасность и комфорт. Именно поведенческая биометрия останется основой всех систем взаимодействия человека и цифрового мира", - заключил он.
 
