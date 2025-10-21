https://1prime.ru/20251021/t-bank-863741307.html

Т-Банк планирует сократить цикл аутентификации по биометрии

Т-Банк планирует сократить цикл аутентификации по биометрии - 21.10.2025, ПРАЙМ

Т-Банк планирует сократить цикл аутентификации по биометрии

Полный цикл аутентификации по биометрии - от момента обращения до подтверждения операции - в настоящее время занимает от четырех до десяти секунд, в Т-Банк... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T07:20+0300

2025-10-21T07:20+0300

2025-10-21T07:20+0300

финансы

экономика

россия

т-банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863741307.jpg?1761020416

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Полный цикл аутентификации по биометрии - от момента обращения до подтверждения операции - в настоящее время занимает от четырех до десяти секунд, в Т-Банк планирует сократить его до двух секунд, заявил в беседе с РИА Новости заместитель директора департамента платежных систем банка Алексей Бакланов. "Сегодня, в зависимости от продукта, полный цикл аутентификации - от момента обращения до подтверждения операции - занимает от 4 до 10 секунд. Мы движемся к показателю в две секунды от начала до конца сценария каждого из продуктов. Для сравнения, при оплате картой или вводе пин-кода на это обычно уходит больше времени", - сказал он. Спикер отметил, что применение биометрии требует от банков соблюдение всех требований безопасности. "Нужно согласовать архитектуру, пройти этапы разработки, внедрения и аттестации. Каждый из них требует времени и внимательности к деталям", - подчеркнул Бакланов. Но эта работа "окупается в виде более лояльных клиентов и ускоренного сервиса". "Также определенная сложность – это человеческие привычки, которые надо поменять. Все остальное – это здоровое развитие технологий, которое без конкурентной среды невозможно", - добавил он. Также Бакланов рассказал, что на смену привычным способам идентификации, вроде ладони или пароля, приходит поведенческая биометрия - технологии, которые анализируют множество параметров, уникальных для каждого человека: походку, ритм набора текста, манеру пользоваться телефоном. "Невидимая, бесшовная идентификация, которая работает незаметно, но обеспечивает максимальную безопасность и комфорт. Именно поведенческая биометрия останется основой всех систем взаимодействия человека и цифрового мира", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, т-банк