В США раскрыли, как Трамп подставил Зеленского
Спецоперация на Украине
В США раскрыли, как Трамп подставил Зеленского
Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского в сложное положение, поддержав взгляды российского лидера Владимира Путина на украинский кризис,... | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского в сложное положение, поддержав взгляды российского лидера Владимира Путина на украинский кризис, сообщает Foreign Policy. "В прошлую пятницу он устроил ловушку Зеленскому в Белом доме, демонстрируя, что занял позицию Путина, и объявил о проведении саммита Россия — США, как ни странно, в Венгрии", — утверждается в статье. Как отмечает издание, такое изменение в позиции главы Белого дома не сулит Европе ничего хорошего. На прошлой неделе американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне. Портал Axios отметил, что переговоры прошли в напряженной обстановке, и Трамп проявил жесткость. Один из источников сообщил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома. Накануне переговоров Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США ситуацию вокруг Украины. По завершении беседы хозяин Белого дома объявил о намерении встретиться с российским коллегой в Будапеште. После разговора с Путиным, Трамп, комментируя возможное решение о поставках Киеву Tomahawk, отметил, что они нужны и самому Вашингтону.
18:09 21.10.2025
 
В США раскрыли, как Трамп подставил Зеленского

Foreign Policy: Трамп устроил Зеленскому ловушку, поддержав позицию Путина

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского в сложное положение, поддержав взгляды российского лидера Владимира Путина на украинский кризис, сообщает Foreign Policy.
"В прошлую пятницу он устроил ловушку Зеленскому в Белом доме, демонстрируя, что занял позицию Путина, и объявил о проведении саммита Россия — США, как ни странно, в Венгрии", — утверждается в статье.
Как отмечает издание, такое изменение в позиции главы Белого дома не сулит Европе ничего хорошего.
На прошлой неделе американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне. Портал Axios отметил, что переговоры прошли в напряженной обстановке, и Трамп проявил жесткость. Один из источников сообщил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома.
Накануне переговоров Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США ситуацию вокруг Украины. По завершении беседы хозяин Белого дома объявил о намерении встретиться с российским коллегой в Будапеште.
После разговора с Путиным, Трамп, комментируя возможное решение о поставках Киеву Tomahawk, отметил, что они нужны и самому Вашингтону.
