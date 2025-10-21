https://1prime.ru/20251021/tramp-863779917.html

В США раскрыли, как Трамп подставил Зеленского

В США раскрыли, как Трамп подставил Зеленского

В США раскрыли, как Трамп подставил Зеленского

Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского в сложное положение, поддержав взгляды российского лидера Владимира Путина на украинский кризис

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского в сложное положение, поддержав взгляды российского лидера Владимира Путина на украинский кризис, сообщает Foreign Policy. "В прошлую пятницу он устроил ловушку Зеленскому в Белом доме, демонстрируя, что занял позицию Путина, и объявил о проведении саммита Россия — США, как ни странно, в Венгрии", — утверждается в статье. Как отмечает издание, такое изменение в позиции главы Белого дома не сулит Европе ничего хорошего. На прошлой неделе американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне. Портал Axios отметил, что переговоры прошли в напряженной обстановке, и Трамп проявил жесткость. Один из источников сообщил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома. Накануне переговоров Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США ситуацию вокруг Украины. По завершении беседы хозяин Белого дома объявил о намерении встретиться с российским коллегой в Будапеште. После разговора с Путиным, Трамп, комментируя возможное решение о поставках Киеву Tomahawk, отметил, что они нужны и самому Вашингтону.

