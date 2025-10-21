https://1prime.ru/20251021/ukraina-863774472.html
"Не будет выбора". На Западе выступили с громким заявлением об Украине
"Не будет выбора". На Западе выступили с громким заявлением об Украине
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Европейским странам придется согласиться на любое соглашение по Украине, которое предложит президент США Дональд Трамп, пишет The European Conservative, комментируя предстоящий саммит Россия — США в Будапеште."Брюссельские лидеры постепенно признают, что в конечном итоге у них не будет иного выбора, кроме как принять любую сделку, предложенную Трампом", — отмечается в статье.Издание также отметило, что "разговоры ЕС о поддержке Киева являются пустым звуком".Шестнадцатого октября прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом — один из самых долгих с начала 2025 года. Главы государств обсудили, в частности, положение дел вокруг Украины. По его итогам Трамп выразил намерение провести личную встречу с Путиным в Будапеште.Издание Financial Times, ссылаясь на слова европейских дипломатов, позже сообщило, что европейцы, недовольные выбором Венгрии в качестве места для саммита лидеров России и США, вынуждены "улыбаться сквозь стиснутые зубы", утверждая, что все хорошо. Издание отмечает, что выбор Венгрии в качестве места встречи обеспокоил и раздосадовал европейских политиков.
