На Западе раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной
На Западе раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной - 21.10.2025
На Западе раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной
2025-10-21T16:54+0300
2025-10-21T16:54+0300
2025-10-21T16:54+0300
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В Евросоюзе опасаются, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на Украину в отношении территориальных вопросов, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник. "Прибалтийские государства ЕС, такие как Эстония, Латвия и Литва, среди прочих, будут в панике и начнут бояться, что Россия придет и за ними", — говорится в материале. По словам источника, если Украина пойдет на территориальные уступки, это приведет к "масштабному перевооружению во многих странах Европы", что "кардинально изменит" внутреннюю политику Евросоюза. На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп снова сделал предложение России и Украине прекратить огонь на текущей линии и "договориться о чем-то позже". В Кремле заявили, что позиция Москвы по вопросу заморозки конфликта с Украиной остается неизменной. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для устойчивого разрешения украинского кризиса необходимо устранить его коренные причины. В прошлом году Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону детально объяснил, что у России нет намерения атаковать страны НАТО, так как это лишено всякого смысла. Он также отметил, что западные лидеры регулярно используют мнимую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем страх, однако "умные люди прекрасно понимают, что это обман".
