https://1prime.ru/20251021/ukraina-863776871.html

На Западе раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной

На Западе раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной - 21.10.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной

В Евросоюзе опасаются, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на Украину в отношении территориальных вопросов, сообщает Politico со ссылкой на... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T16:54+0300

2025-10-21T16:54+0300

2025-10-21T16:54+0300

спецоперация на украине

украина

сша

запад

дональд трамп

владимир путин

такер карлсон

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В Евросоюзе опасаются, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на Украину в отношении территориальных вопросов, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник. "Прибалтийские государства ЕС, такие как Эстония, Латвия и Литва, среди прочих, будут в панике и начнут бояться, что Россия придет и за ними", — говорится в материале. По словам источника, если Украина пойдет на территориальные уступки, это приведет к "масштабному перевооружению во многих странах Европы", что "кардинально изменит" внутреннюю политику Евросоюза. На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп снова сделал предложение России и Украине прекратить огонь на текущей линии и "договориться о чем-то позже". В Кремле заявили, что позиция Москвы по вопросу заморозки конфликта с Украиной остается неизменной. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для устойчивого разрешения украинского кризиса необходимо устранить его коренные причины. В прошлом году Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону детально объяснил, что у России нет намерения атаковать страны НАТО, так как это лишено всякого смысла. Он также отметил, что западные лидеры регулярно используют мнимую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем страх, однако "умные люди прекрасно понимают, что это обман".

https://1prime.ru/20251021/ukraina-863774472.html

https://1prime.ru/20251021/zelenskiy-863775886.html

украина

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, запад, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, ес, нато