Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251021/ukraina-863776871.html
На Западе раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной
На Западе раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной - 21.10.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной
В Евросоюзе опасаются, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на Украину в отношении территориальных вопросов, сообщает Politico со ссылкой на... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T16:54+0300
2025-10-21T16:54+0300
спецоперация на украине
украина
сша
запад
дональд трамп
владимир путин
такер карлсон
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В Евросоюзе опасаются, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на Украину в отношении территориальных вопросов, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник. "Прибалтийские государства ЕС, такие как Эстония, Латвия и Литва, среди прочих, будут в панике и начнут бояться, что Россия придет и за ними", — говорится в материале. По словам источника, если Украина пойдет на территориальные уступки, это приведет к "масштабному перевооружению во многих странах Европы", что "кардинально изменит" внутреннюю политику Евросоюза. На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп снова сделал предложение России и Украине прекратить огонь на текущей линии и "договориться о чем-то позже". В Кремле заявили, что позиция Москвы по вопросу заморозки конфликта с Украиной остается неизменной. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для устойчивого разрешения украинского кризиса необходимо устранить его коренные причины. В прошлом году Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону детально объяснил, что у России нет намерения атаковать страны НАТО, так как это лишено всякого смысла. Он также отметил, что западные лидеры регулярно используют мнимую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем страх, однако "умные люди прекрасно понимают, что это обман".
https://1prime.ru/20251021/ukraina-863774472.html
https://1prime.ru/20251021/zelenskiy-863775886.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, запад, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, ес, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Дональд Трамп, Владимир Путин, Такер Карлсон, ЕС, НАТО
16:54 21.10.2025
 
На Западе раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной

Politico: Европа боится, что Трамп надавит на Украину в вопросе территорий

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В Евросоюзе опасаются, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на Украину в отношении территориальных вопросов, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
"Прибалтийские государства ЕС, такие как Эстония, Латвия и Литва, среди прочих, будут в панике и начнут бояться, что Россия придет и за ними", — говорится в материале.
Зона СВО - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
"Не будет выбора". На Западе выступили с громким заявлением об Украине
16:12
По словам источника, если Украина пойдет на территориальные уступки, это приведет к "масштабному перевооружению во многих странах Европы", что "кардинально изменит" внутреннюю политику Евросоюза.
На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп снова сделал предложение России и Украине прекратить огонь на текущей линии и "договориться о чем-то позже". В Кремле заявили, что позиция Москвы по вопросу заморозки конфликта с Украиной остается неизменной. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для устойчивого разрешения украинского кризиса необходимо устранить его коренные причины.
В прошлом году Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону детально объяснил, что у России нет намерения атаковать страны НАТО, так как это лишено всякого смысла. Он также отметил, что западные лидеры регулярно используют мнимую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем страх, однако "умные люди прекрасно понимают, что это обман".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
"Переломаю ноги". В ЕС жестко поставили Зеленского на место
16:46
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАЗАПАДДональд ТрампВладимир ПутинТакер КарлсонЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала