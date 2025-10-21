Лидеры ЕС выступили с громким призывом по линии фронта на Украине
Европейские лидеры призвали заморозить конфликт на Украине по линии фронта
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Несколько европейских лидеров вместе с Владимиром Зеленским опубликовали коллективное обращение с призывом прекратить боевые действия на Украине по текущей линии фронта, этот документ размещен на сайте британского правительства.
"Мы решительно поддерживаем позицию президента США Дональда Трампа, что конфликт нужно остановить незамедлительно и что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для дальнейших переговоров", — говорится в совместном заявлении.
Среди подписавших документ оказались, в частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На прошлой неделе журналисты Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп вновь предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".
В Кремле, в свою очередь, заявили, что вопрос о возможной заморозке украинского конфликта неоднократно обсуждался различными сторонами в контактах между Россией и США. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы в этом вопросе остается неизменной. Представитель Кремля также подчеркнул, что европейские страны сейчас подстрекают Киев к продолжению военных действий.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что для достижения долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его коренные причины.