Лидеры ЕС выступили с громким призывом по линии фронта на Украине

Лидеры ЕС выступили с громким призывом по линии фронта на Украине - 21.10.2025, ПРАЙМ

Лидеры ЕС выступили с громким призывом по линии фронта на Украине

21.10.2025

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Несколько европейских лидеров вместе с Владимиром Зеленским опубликовали коллективное обращение с призывом прекратить боевые действия на Украине по текущей линии фронта, этот документ размещен на сайте британского правительства. "Мы решительно поддерживаем позицию президента США Дональда Трампа, что конфликт нужно остановить незамедлительно и что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для дальнейших переговоров", — говорится в совместном заявлении. Среди подписавших документ оказались, в частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.На прошлой неделе журналисты Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп вновь предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".В Кремле, в свою очередь, заявили, что вопрос о возможной заморозке украинского конфликта неоднократно обсуждался различными сторонами в контактах между Россией и США. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы в этом вопросе остается неизменной. Представитель Кремля также подчеркнул, что европейские страны сейчас подстрекают Киев к продолжению военных действий. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что для достижения долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его коренные причины.

