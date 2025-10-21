Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лидеры ЕС выступили с громким призывом по линии фронта на Украине - 21.10.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Лидеры ЕС выступили с громким призывом по линии фронта на Украине
Лидеры ЕС выступили с громким призывом по линии фронта на Украине
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Несколько европейских лидеров вместе с Владимиром Зеленским опубликовали коллективное обращение с призывом прекратить боевые действия на Украине по текущей линии фронта, этот документ размещен на сайте британского правительства. "Мы решительно поддерживаем позицию президента США Дональда Трампа, что конфликт нужно остановить незамедлительно и что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для дальнейших переговоров", — говорится в совместном заявлении. Среди подписавших документ оказались, в частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.На прошлой неделе журналисты Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп вновь предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".В Кремле, в свою очередь, заявили, что вопрос о возможной заморозке украинского конфликта неоднократно обсуждался различными сторонами в контактах между Россией и США. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы в этом вопросе остается неизменной. Представитель Кремля также подчеркнул, что европейские страны сейчас подстрекают Киев к продолжению военных действий. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что для достижения долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его коренные причины.
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
На Западе раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной
"Не будет выбора". На Западе выступили с громким заявлением об Украине
