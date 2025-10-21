Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251021/ukraina-863783494.html
"Вернуть Крым". Слова Трампа об Украине рассмешили японцев
2025-10-21T19:55+0300
2025-10-21T19:55+0300
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun активно обсуждают высказывание американского президента Дональда Трампа, который выразил сомнения в том, что Украина способна победить в конфликте с Россией. "Украина не может одолеть Россию. Британское издание The Independent недавно заметило, что Киеву не выиграть, и рекомендовало начать переговоры с Кремлем. Украинская сторона испытывает недостаток как в ресурсах, так и в солдатах", — написал один из комментаторов. "Это действительно так. У Киева нет ни малейшего шанса на успешный исход в этом конфликте. Военные ресурсы ограничены, вооружение и боеприпасы поставляются союзниками, а финансирование исходит от "коалиции желающих", — поддержал другой читатель. "Ха-ха. Украина уже потерпела поражение. Совместное заявление лидеров Евросоюза и Владимира Зеленского о необходимости прекращения боевых действий лишь подтверждает это. Они проиграли уже давно, еще когда захотели вернуть Крым", — саркастично отметил еще один пользователь. "Все именно так и есть. Как Украина вообще может победить?" — заключили читатели. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в способности Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя не исключил и такой сценарий. Он также добавил, что США стремятся достичь соглашения по урегулированию вооруженного противостояния.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251021/tramp-863779917.html
https://1prime.ru/20251021/vstrecha-863775549.html
19:55 21.10.2025
 

"Вернуть Крым". Слова Трампа об Украине рассмешили японцев

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun активно обсуждают высказывание американского президента Дональда Трампа, который выразил сомнения в том, что Украина способна победить в конфликте с Россией.
"Украина не может одолеть Россию. Британское издание The Independent недавно заметило, что Киеву не выиграть, и рекомендовало начать переговоры с Кремлем. Украинская сторона испытывает недостаток как в ресурсах, так и в солдатах", — написал один из комментаторов.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
В США раскрыли, как Трамп подставил Зеленского
18:09
"Это действительно так. У Киева нет ни малейшего шанса на успешный исход в этом конфликте. Военные ресурсы ограничены, вооружение и боеприпасы поставляются союзниками, а финансирование исходит от "коалиции желающих", — поддержал другой читатель.
"Ха-ха. Украина уже потерпела поражение. Совместное заявление лидеров Евросоюза и Владимира Зеленского о необходимости прекращения боевых действий лишь подтверждает это. Они проиграли уже давно, еще когда захотели вернуть Крым", — саркастично отметил еще один пользователь.
"Все именно так и есть. Как Украина вообще может победить?" — заключили читатели.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в способности Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя не исключил и такой сценарий. Он также добавил, что США стремятся достичь соглашения по урегулированию вооруженного противостояния.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
В ЕС сделали громкое заявление перед встречей Путина и Трампа
16:22
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
