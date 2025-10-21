https://1prime.ru/20251021/ukraina-863783494.html

"Вернуть Крым". Слова Трампа об Украине рассмешили японцев

"Вернуть Крым". Слова Трампа об Украине рассмешили японцев - 21.10.2025, ПРАЙМ

"Вернуть Крым". Слова Трампа об Украине рассмешили японцев

Читатели японской газеты Mainichi Shimbun активно обсуждают высказывание американского президента Дональда Трампа, который выразил сомнения в том, что Украина... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T19:55+0300

2025-10-21T19:55+0300

2025-10-21T19:55+0300

спецоперация на украине

украина

киев

сша

владимир зеленский

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_16493922636c8ccc0c41319dfa328126.jpg

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun активно обсуждают высказывание американского президента Дональда Трампа, который выразил сомнения в том, что Украина способна победить в конфликте с Россией. "Украина не может одолеть Россию. Британское издание The Independent недавно заметило, что Киеву не выиграть, и рекомендовало начать переговоры с Кремлем. Украинская сторона испытывает недостаток как в ресурсах, так и в солдатах", — написал один из комментаторов. "Это действительно так. У Киева нет ни малейшего шанса на успешный исход в этом конфликте. Военные ресурсы ограничены, вооружение и боеприпасы поставляются союзниками, а финансирование исходит от "коалиции желающих", — поддержал другой читатель. "Ха-ха. Украина уже потерпела поражение. Совместное заявление лидеров Евросоюза и Владимира Зеленского о необходимости прекращения боевых действий лишь подтверждает это. Они проиграли уже давно, еще когда захотели вернуть Крым", — саркастично отметил еще один пользователь. "Все именно так и есть. Как Украина вообще может победить?" — заключили читатели. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в способности Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя не исключил и такой сценарий. Он также добавил, что США стремятся достичь соглашения по урегулированию вооруженного противостояния.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251021/tramp-863779917.html

https://1prime.ru/20251021/vstrecha-863775549.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ес