В России сертифицировали японскую компанию, выпускающую средства для дома

2025-10-21T11:31+0300

экономика

бизнес

промышленность

япония

калужская область

роскачество

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Роскачество впервые выдало производителю из Японии сертификат на линейки средств для стирки и мытья посуды, подтверждающий, что они соответствуют органическим требованиям, выпуск продукции локализован в Калужской области, рассказали РИА Новости в организации. "Орган по сертификации "Роскачество-Органик" впервые выдал производителю из Японии сертификат на линейки средств для стирки и мытья посуды. Продукция представлена под брендом Nobu, ее выпуск локализован в Калужской области", - поделились в Роскачестве. Документ подтверждает, что в состав гелей для стирки и средств для мытья посуды производителя входят только безопасные компоненты, а также не содержатся фосфаты и фосфонаты, отметили там. По словам специалиста департамента развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Валерии Подгурской, которые приводятся в сообщении, сертификация в рамках "зеленого" стандарта - это сигнал для всего рынка. "Теперь у потребителей есть четкий ориентир: средства с нашей маркировкой прошли строжайшую проверку на отсутствие токсичных компонентов, подтвердили свою эффективность. Для нас было принципиально важным, что производитель демонстрирует соответствие всем этим критериям одновременно - это и есть определение качественного и безопасного продукта", - подчеркнула она.

