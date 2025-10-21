https://1prime.ru/20251021/zaychenko-863754460.html
На Украине выросло потребление электроэнергии
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии на Украине из-за задержки отопительного сезона выросло более чем на 20%, заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко. "Похолодание приводит к значительному увеличению потребления энергосистемы - уже более, чем на 20% в сравнении с началом месяца. Основное - отсутствие теплоснабжения. Многие потребители сейчас греются за счет электроэнергии", - сказал Зайченко в эфире всеукраинского телемарафона. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Со своей стороны, замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
"Похолодание приводит к значительному увеличению потребления энергосистемы - уже более, чем на 20% в сравнении с началом месяца. Основное - отсутствие теплоснабжения. Многие потребители сейчас греются за счет электроэнергии", - сказал Зайченко в эфире всеукраинского телемарафона.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан
ранее заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Со своей стороны, замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко
по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
