На Украине выросло потребление электроэнергии - 21.10.2025
На Украине выросло потребление электроэнергии
2025-10-21T11:41+0300
2025-10-21T11:41+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии на Украине из-за задержки отопительного сезона выросло более чем на 20%, заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко. "Похолодание приводит к значительному увеличению потребления энергосистемы - уже более, чем на 20% в сравнении с началом месяца. Основное - отсутствие теплоснабжения. Многие потребители сейчас греются за счет электроэнергии", - сказал Зайченко в эфире всеукраинского телемарафона. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Со своей стороны, замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Энергетика, УКРАИНА, Укрэнерго, Рада
11:41 21.10.2025
 
На Украине выросло потребление электроэнергии

Зайченко: потребление электроэнергии на Украине выросло более чем на 20%

Сотрудник газокомпрессорной станции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии на Украине из-за задержки отопительного сезона выросло более чем на 20%, заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
"Похолодание приводит к значительному увеличению потребления энергосистемы - уже более, чем на 20% в сравнении с началом месяца. Основное - отсутствие теплоснабжения. Многие потребители сейчас греются за счет электроэнергии", - сказал Зайченко в эфире всеукраинского телемарафона.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Со своей стороны, замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
