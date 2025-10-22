Аналитик объяснил рост цен на кобальт

https://1prime.ru/20251022/analitik-863786919.html

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Рост цен на кобальт означает переход к потенциальному дефициту металла на мировом рынке, следует из комментария аналитика товарных рынков Cbonds Виктора Поплавского для РИА Новости. ДР Конго, на долю которой приходится около 70% мирового производства кобальта, приостановило экспорт в феврале после того, как цены на этот критически важный металл для электробатарей достигли девятилетнего минимума. Государственный регулятор полезных ископаемых Конго (ARECOMS) сообщил, что с 16 октября экспорт возобновится по системе установленных квот. "Политика ДРК создала эффект бутылочного горлышка: ожидания сокращения поставок (почти на 48% от уровней 2024 года) спровоцировали панические закупки, особенно в Китае... Покупатели опасаются дефицита, что может ускорить инновации в батареях... В целом, октябрьский рост подчеркивает переход от переизбытка к потенциальному дефициту, перестраивая глобальные цепочки поставок", - рассказал он. Поплавский уточнил, что после 8 октября переработчики возобновили активность, переходя на альтернативные формы кобальта из-за дефицита гидроксида. Цена на него выросла на 146% за год, достигнув 39 815,44 доллара за тонну к 20 октября, привел он данные платформы Cbonds. Тем не менее, аналитик подчеркнул, что есть возможность сохранения профицита на фоне опасений о нехватке металла. "Квоты могут привести к накоплению излишков (свыше 100 000 тонн ежегодно в 2026-2027 годах), рискам порчи при хранении. Доля ДРК в глобальном предложении может снизиться до 50% к 2026 году, стимулируя проекты в других регионах, таких как Индонезия", - добавил он. Согласно Cbonds, общая стоимость кобальта за год выросла на 81,81%, с удвоением от февральских минимумов, когда переизбыток добычи (290 000 тонн в 2024 году) давил на рынок, отметил Поплавский.

