https://1prime.ru/20251022/bespilotniki-863792683.html

В Махачкале беспилотники атаковали предприятие

В Махачкале беспилотники атаковали предприятие - 22.10.2025, ПРАЙМ

В Махачкале беспилотники атаковали предприятие

Одно из предприятий Махачкалы стало целью беспилотников, совершивших атаку на Дагестан, сообщил глава города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале. | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T08:43+0300

2025-10-22T08:43+0300

2025-10-22T08:43+0300

спецоперация на украине

россия

махачкала

дагестан

https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5d0b0f2fc1184a4b13ec60215b794f3.jpg

МАХАЧКАЛА, 22 окт - ПРАЙМ. Одно из предприятий Махачкалы стало целью беспилотников, совершивших атаку на Дагестан, сообщил глава города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале. В среду утром на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников, их целью стало одно из предприятий республики, сообщил ранее глава республики Сергей Меликов. Он отмечал, что сведений о жертвах и пострадавших пока нет, информация о разрушениях уточняется. С 6.30 иск в регионе действует режим беспилотной опасности. "Сегодня в Махачкале зафиксирована атака вражеских беспилотников по одному из городских предприятий. На данный момент сведений о пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются", – написал Салавов. По его словам, на месте происшествия в оперативном режиме работают все городские и республиканские экстренные службы, координируются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры.

https://1prime.ru/20251018/podstantsiya-863663509.html

махачкала

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, махачкала, дагестан