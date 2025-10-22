https://1prime.ru/20251022/bespilotniki-863792683.html
В Махачкале беспилотники атаковали предприятие
В Махачкале беспилотники атаковали предприятие - 22.10.2025, ПРАЙМ
В Махачкале беспилотники атаковали предприятие
Одно из предприятий Махачкалы стало целью беспилотников, совершивших атаку на Дагестан, сообщил глава города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T08:43+0300
2025-10-22T08:43+0300
2025-10-22T08:43+0300
спецоперация на украине
россия
махачкала
дагестан
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5d0b0f2fc1184a4b13ec60215b794f3.jpg
МАХАЧКАЛА, 22 окт - ПРАЙМ. Одно из предприятий Махачкалы стало целью беспилотников, совершивших атаку на Дагестан, сообщил глава города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале. В среду утром на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников, их целью стало одно из предприятий республики, сообщил ранее глава республики Сергей Меликов. Он отмечал, что сведений о жертвах и пострадавших пока нет, информация о разрушениях уточняется. С 6.30 иск в регионе действует режим беспилотной опасности. "Сегодня в Махачкале зафиксирована атака вражеских беспилотников по одному из городских предприятий. На данный момент сведений о пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются", – написал Салавов. По его словам, на месте происшествия в оперативном режиме работают все городские и республиканские экстренные службы, координируются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры.
https://1prime.ru/20251018/podstantsiya-863663509.html
махачкала
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b792f58a5bea7c45af7c4e19ff2e376b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, махачкала, дагестан
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Махачкала, Дагестан
В Махачкале беспилотники атаковали предприятие
В Махачкале беспилотники атаковали одно из предприятий республики