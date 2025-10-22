Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Махачкале беспилотники атаковали предприятие - 22.10.2025
Спецоперация на Украине
В Махачкале беспилотники атаковали предприятие
В Махачкале беспилотники атаковали предприятие - 22.10.2025, ПРАЙМ
В Махачкале беспилотники атаковали предприятие
Одно из предприятий Махачкалы стало целью беспилотников, совершивших атаку на Дагестан, сообщил глава города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T08:43+0300
2025-10-22T08:43+0300
спецоперация на украине
россия
махачкала
дагестан
МАХАЧКАЛА, 22 окт - ПРАЙМ. Одно из предприятий Махачкалы стало целью беспилотников, совершивших атаку на Дагестан, сообщил глава города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале. В среду утром на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников, их целью стало одно из предприятий республики, сообщил ранее глава республики Сергей Меликов. Он отмечал, что сведений о жертвах и пострадавших пока нет, информация о разрушениях уточняется. С 6.30 иск в регионе действует режим беспилотной опасности. "Сегодня в Махачкале зафиксирована атака вражеских беспилотников по одному из городских предприятий. На данный момент сведений о пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются", – написал Салавов. По его словам, на месте происшествия в оперативном режиме работают все городские и республиканские экстренные службы, координируются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры.
махачкала
дагестан
россия, махачкала, дагестан
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Махачкала, Дагестан
08:43 22.10.2025
 
В Махачкале беспилотники атаковали предприятие

В Махачкале беспилотники атаковали одно из предприятий республики

МАХАЧКАЛА, 22 окт - ПРАЙМ. Одно из предприятий Махачкалы стало целью беспилотников, совершивших атаку на Дагестан, сообщил глава города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.
В среду утром на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников, их целью стало одно из предприятий республики, сообщил ранее глава республики Сергей Меликов. Он отмечал, что сведений о жертвах и пострадавших пока нет, информация о разрушениях уточняется. С 6.30 иск в регионе действует режим беспилотной опасности.
"Сегодня в Махачкале зафиксирована атака вражеских беспилотников по одному из городских предприятий. На данный момент сведений о пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются", – написал Салавов.
По его словам, на месте происшествия в оперативном режиме работают все городские и республиканские экстренные службы, координируются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры.
