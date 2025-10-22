Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 33 беспилотника - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251022/bespilotniki-863792855.html
ПВО за ночь сбила 33 беспилотника
ПВО за ночь сбила 33 беспилотника - 22.10.2025, ПРАЙМ
ПВО за ночь сбила 33 беспилотника
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в среду Минобороны РФ. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T08:44+0300
2025-10-22T08:44+0300
спецоперация на украине
россия
рф
азовское море
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/18/856061792_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a25ec1c4d35498825ad0bbf5ca325253.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в среду Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Брянской области, четыре БПЛА - над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА - над территорией Ленинградской области, три БПЛА - над территорией Республики Крым, три БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА - над территорией Псковской области, три БПЛА - над акваторией Черного моря, два БПЛА - над территорией Новгородской области, один БПЛА - над территорией Орловской области, один БПЛА - над территорией Тверской области, один БПЛА - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении министерства.
https://1prime.ru/20251022/bespilotniki-863792683.html
рф
азовское море
ленинградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/18/856061792_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_99f292fd87bd21dbceb4402f248ff7f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, азовское море, ленинградская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, Азовское море, Ленинградская область
08:44 22.10.2025
 
ПВО за ночь сбила 33 беспилотника

Российская ПВО за ночь сбила 33 украинских беспилотника

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Боевая работа ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в среду Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Брянской области, четыре БПЛА - над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА - над территорией Ленинградской области, три БПЛА - над территорией Республики Крым, три БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА - над территорией Псковской области, три БПЛА - над акваторией Черного моря, два БПЛА - над территорией Новгородской области, один БПЛА - над территорией Орловской области, один БПЛА - над территорией Тверской области, один БПЛА - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении министерства.
Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
В Махачкале беспилотники атаковали предприятие
08:43
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРФАзовское мореЛенинградская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала