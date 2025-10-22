https://1prime.ru/20251022/bespilotniki-863792855.html
ПВО за ночь сбила 33 беспилотника
ПВО за ночь сбила 33 беспилотника - 22.10.2025, ПРАЙМ
ПВО за ночь сбила 33 беспилотника
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в среду Минобороны РФ. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T08:44+0300
2025-10-22T08:44+0300
2025-10-22T08:44+0300
спецоперация на украине
россия
рф
азовское море
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/18/856061792_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a25ec1c4d35498825ad0bbf5ca325253.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в среду Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Брянской области, четыре БПЛА - над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА - над территорией Ленинградской области, три БПЛА - над территорией Республики Крым, три БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА - над территорией Псковской области, три БПЛА - над акваторией Черного моря, два БПЛА - над территорией Новгородской области, один БПЛА - над территорией Орловской области, один БПЛА - над территорией Тверской области, один БПЛА - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении министерства.
https://1prime.ru/20251022/bespilotniki-863792683.html
рф
азовское море
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/18/856061792_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_99f292fd87bd21dbceb4402f248ff7f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, азовское море, ленинградская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, Азовское море, Ленинградская область
ПВО за ночь сбила 33 беспилотника
Российская ПВО за ночь сбила 33 украинских беспилотника