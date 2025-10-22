ПВО за ночь сбила 33 беспилотника

https://1prime.ru/20251022/bespilotniki-863792855.html

22.10.2025, ПРАЙМ

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в среду Минобороны РФ.

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в среду Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Брянской области, четыре БПЛА - над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА - над территорией Ленинградской области, три БПЛА - над территорией Республики Крым, три БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА - над территорией Псковской области, три БПЛА - над акваторией Черного моря, два БПЛА - над территорией Новгородской области, один БПЛА - над территорией Орловской области, один БПЛА - над территорией Тверской области, один БПЛА - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении министерства.

