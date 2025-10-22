Европарламент поддержал решение начать переговоры по импорту газа из России

https://1prime.ru/20251022/gaz-863798046.html

2025-10-22T11:24+0300

энергетика

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Европейский парламент поддержал решение начать переговоры с Советом ЕС о запрете импорта российского газа и нефти с 1 января 2028 года, переговоры по соглашению сразу начинаются, говорится в пресс-релизе Европейского парламента. Совет Евросоюза утвердил в понедельник поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом. "В среду парламент поддержал решение начать переговоры с председательством Дании в Совете ЕС о запрете импорта российского газа и нефти, как это было предложено комиссиями по международной торговле и промышленности, исследованиям и энергетике, когда они заняли свою позицию по этому вопросу 16 октября", - сказано в документе. Уточняется, что переговорщики Европарламента и Совета ЕС сразу начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

