Росстат сообщил о снижении добычи газа в России - 22.10.2025
Росстат сообщил о снижении добычи газа в России
Росстат сообщил о снижении добычи газа в России - 22.10.2025, ПРАЙМ
Росстат сообщил о снижении добычи газа в России
Добыча газа в России – горючего природного и попутного нефтяного – в январе-сентябре снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 479,6 | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T19:39+0300
2025-10-22T19:39+0300
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Добыча газа в России – горючего природного и попутного нефтяного – в январе-сентябре снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 479,6 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) в сентябре в месячном выражении снизилась на 2,2%, а в годовом – на 5,8%, до 40 миллиардов кубометров. За девять месяцев показатель составил 404 миллиарда кубометров, снизившись на 3,6% в годовом выражении. Добыча попутного нефтяного газа в сентябре составила 8,2 миллиарда кубометров. В месячном выражении она увеличилась на 1,5%, а в годовом – снизилась на 2,6%. За девять месяцев добыча уменьшилась на 4,4% к аналогичному периоду 2024 года – до 75,6 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за девять месяцев 2025 года составила 479,6 миллиарда кубометров. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (499,6 миллиарда кубометров). В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% – до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.
нефть, газ, рф, александр новак, росстат
Экономика, Нефть, Газ, РФ, Александр Новак, Росстат
19:39 22.10.2025
 
Росстат сообщил о снижении добычи газа в России

Росстат: добыча газа в России за 9 месяцев снизилась на 4%, до 479,6 млрд кубов

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Добыча газа в России – горючего природного и попутного нефтяного – в январе-сентябре снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 479,6 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата.
Добыча горючего природного газа (газа естественного) в сентябре в месячном выражении снизилась на 2,2%, а в годовом – на 5,8%, до 40 миллиардов кубометров. За девять месяцев показатель составил 404 миллиарда кубометров, снизившись на 3,6% в годовом выражении.
Добыча попутного нефтяного газа в сентябре составила 8,2 миллиарда кубометров. В месячном выражении она увеличилась на 1,5%, а в годовом – снизилась на 2,6%. За девять месяцев добыча уменьшилась на 4,4% к аналогичному периоду 2024 года – до 75,6 миллиарда кубометров.
Таким образом, добыча естественного и попутного газа за девять месяцев 2025 года составила 479,6 миллиарда кубометров. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (499,6 миллиарда кубометров).
В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% – до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.
