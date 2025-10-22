Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия и США близки к заключению торгового соглашения со снижением пошлин - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/indiya-863796660.html
Индия и США близки к заключению торгового соглашения со снижением пошлин
Индия и США близки к заключению торгового соглашения со снижением пошлин - 22.10.2025, ПРАЙМ
Индия и США близки к заключению торгового соглашения со снижением пошлин
Индия и США близки к заключению давно ожидаемого торгового соглашения, которое может снизить текущие пошлины на индийский экспорт до 15-16%, сообщает издание... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T10:40+0300
2025-10-22T10:40+0300
экономика
нефть
мировая экономика
индия
сша
вашингтон
дональд трамп
нарендра моди
асеан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт – ПРАЙМ. Индия и США близки к заключению давно ожидаемого торгового соглашения, которое может снизить текущие пошлины на индийский экспорт до 15-16%, сообщает издание Mint со ссылкой на три источника, осведомленных о ситуации. "Индия и США близки к заключению давно ожидаемого торгового соглашения, которое может снизить текущие пошлины на индийский экспорт с карательных 50% до 15-16%", - сообщает издание. По данным собеседников газеты, в рамках сделки с США Индия может согласиться на постепенное сокращение импорта российской нефти. "Учитывая, что энергетика и сельское хозяйство становятся ключевыми картами за столом переговоров, Индия может согласиться на постепенное сокращение импорта российской нефти", - сообщает издание со ссылкой на источник. Ожидается, что о торговом соглашении Индии и США может быть объявлено на саммите АСЕАН в конце этой недели. Между тем, пока ни президент США Дональд Трамп, ни премьер-министр Индии Нарендра Моди не подтвердили свое участие в саммите. В начале этого года Индия и США поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения о торговле к осени с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов. При этом в конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
https://1prime.ru/20251019/tramp-863694827.html
https://1prime.ru/20251017/tramp-863649628.html
индия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, индия, сша, вашингтон, дональд трамп, нарендра моди, асеан, ес
Экономика, Нефть, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Нарендра Моди, АСЕАН, ЕС
10:40 22.10.2025
 
Индия и США близки к заключению торгового соглашения со снижением пошлин

Mint: Индия и США близки к заключению соглашения с резким снижением пошлин

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт – ПРАЙМ. Индия и США близки к заключению давно ожидаемого торгового соглашения, которое может снизить текущие пошлины на индийский экспорт до 15-16%, сообщает издание Mint со ссылкой на три источника, осведомленных о ситуации.
"Индия и США близки к заключению давно ожидаемого торгового соглашения, которое может снизить текущие пошлины на индийский экспорт с карательных 50% до 15-16%", - сообщает издание.
По данным собеседников газеты, в рамках сделки с США Индия может согласиться на постепенное сокращение импорта российской нефти.
"Учитывая, что энергетика и сельское хозяйство становятся ключевыми картами за столом переговоров, Индия может согласиться на постепенное сокращение импорта российской нефти", - сообщает издание со ссылкой на источник.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Трамп назвал введение пошлины против Китая неустойчивым для экономики США
19 октября, 18:08
Ожидается, что о торговом соглашении Индии и США может быть объявлено на саммите АСЕАН в конце этой недели. Между тем, пока ни президент США Дональд Трамп, ни премьер-министр Индии Нарендра Моди не подтвердили свое участие в саммите.
В начале этого года Индия и США поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения о торговле к осени с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов.
При этом в конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Трамп утверждает, что Индия не будет покупать российскую нефть
17 октября, 20:50
 
ЭкономикаНефтьМировая экономикаИНДИЯСШАВАШИНГТОНДональд ТрампНарендра МодиАСЕАНЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала