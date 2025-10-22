https://1prime.ru/20251022/indiya-863796660.html

Индия и США близки к заключению торгового соглашения со снижением пошлин

2025-10-22T10:40+0300

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт – ПРАЙМ. Индия и США близки к заключению давно ожидаемого торгового соглашения, которое может снизить текущие пошлины на индийский экспорт до 15-16%, сообщает издание Mint со ссылкой на три источника, осведомленных о ситуации. "Индия и США близки к заключению давно ожидаемого торгового соглашения, которое может снизить текущие пошлины на индийский экспорт с карательных 50% до 15-16%", - сообщает издание. По данным собеседников газеты, в рамках сделки с США Индия может согласиться на постепенное сокращение импорта российской нефти. "Учитывая, что энергетика и сельское хозяйство становятся ключевыми картами за столом переговоров, Индия может согласиться на постепенное сокращение импорта российской нефти", - сообщает издание со ссылкой на источник. Ожидается, что о торговом соглашении Индии и США может быть объявлено на саммите АСЕАН в конце этой недели. Между тем, пока ни президент США Дональд Трамп, ни премьер-министр Индии Нарендра Моди не подтвердили свое участие в саммите. В начале этого года Индия и США поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения о торговле к осени с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов. При этом в конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

