Инфляция в России на 20 октября составила 8,14 процента

2025-10-22

2025-10-22T20:20+0300

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 20 октября составила 8,14% в годовом выражении против 8,08% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 14 по 20 октября цены на продовольственные товары выросли на 0,32%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,94%, на остальные продукты - 0,17%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,3%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,03%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.

