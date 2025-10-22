Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канада отменила контракт на поставку БТР Украине - 22.10.2025
Спецоперация на Украине
Канада отменила контракт на поставку БТР Украине
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Канада отменила контракт на поставку Украине 25 восстановленных бронетранспортеров LAV, сообщает телеканал CBC со ссылкой на министра обороны страны Дэвида Макгинти. В 2023 году Канада передала компании Armatec Survivability 25 бронетранспортеров LAV на восстановление для последующей их отправки на Украину. "Контракт на поставку Украине восстановленных бронемашин LAV официально отменен", - говорится в сообщении канала. По данным телеканала, Макгинти заявил, что не может вдаваться в подробности отмены сделки. Глава МИД РФ Сергей Лавров объявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве отмечали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава. Архивное фото
© Unsplash/Jason Hafso
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Канада отменила контракт на поставку Украине 25 восстановленных бронетранспортеров LAV, сообщает телеканал CBC со ссылкой на министра обороны страны Дэвида Макгинти.
В 2023 году Канада передала компании Armatec Survivability 25 бронетранспортеров LAV на восстановление для последующей их отправки на Украину.
"Контракт на поставку Украине восстановленных бронемашин LAV официально отменен", - говорится в сообщении канала.
По данным телеканала, Макгинти заявил, что не может вдаваться в подробности отмены сделки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров объявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве отмечали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
