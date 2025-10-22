https://1prime.ru/20251022/kurily-863804190.html

Совфед одобрил закон, улучшающий условия ведения бизнеса на Курилах

Совфед одобрил закон, улучшающий условия ведения бизнеса на Курилах - 22.10.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон, улучшающий условия ведения бизнеса на Курилах

Сенаторы одобрили закон, позволяющий создать более комфортные условия для бизнеса, работающего на Курильских островах. | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T13:31+0300

2025-10-22T13:31+0300

2025-10-22T13:31+0300

бизнес

курильские острова

рф

дальний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/84086/78/840867827_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_4d59aceeed481d589f0accf77b0b6160.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий создать более комфортные условия для бизнеса, работающего на Курильских островах. Документ разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности преференциального режима, созданного на территории островов. В настоящее время организации, зарегистрированные в Южно-Курильском, Курильском или Северо-Курильском округе после 1 января 2022 года, освобождены от уплаты налога на прибыль и имущественных налогов (транспортного, земельного, налога на имущество) на 20 лет с момента регистрации, но не позднее 31 декабря 2046 года. При этом льготами не могут воспользоваться новые юрлица, созданные организациями и (или) их взаимозависимыми лицами, владеющими не менее чем 50% доли в другом участнике, ранее потерявшем право на преференцию, либо в другой организации, зарегистрированной на Курильских островах. Новый закон снимает этот запрет. Одновременно он предусматривает, что инвестиционные проекты, реализуемые такими инвесторами, должны соответствовать критериям, установленным правительством РФ, и получить одобрение президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Отмена существующих ограничений будет способствовать реализации на Курильских островах порядка 16 новых инвестпроектов с суммарным объемом инвестиций 12,4 миллиарда рублей и созданию 400 новых рабочих мест. Речь идет о проектах в сферах туризма, рекреации, рыбопереработки и других, говорится в сопроводительных документах. Организации, зарегистрированные на Курильских островах после 1 января 2022 года и применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), смогут уплачивать пониженные страховые взносы в размере 7,6% в течение 20 лет, но не позднее 31 декабря 2046 года. При переходе с УСН на общий режим налогообложения у таких организаций сохраняется право на применение пониженных тарифов до истечения этого срока. "Распространение льготного налогового режима на иных участников, реализующих новые инвестиционные проекты на территории Курильских островов, может привести к уменьшению ежегодных поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ. В то же время предполагается, что данное снижение будет компенсировано за счет положительного экономического эффекта, связанного с реализацией новых инвестиционных проектов на данной территории", - говорится в заключении бюджетного комитета СФ. Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового (расчетного) периода по налогу на прибыль организаций (страховым взносам).

https://1prime.ru/20250620/turoperator-858726032.html

курильские острова

рф

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, курильские острова, рф, дальний восток