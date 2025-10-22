https://1prime.ru/20251022/makron-863798398.html

Макрон превратился из идеолога Европы в зануду, пишет Politico

2025-10-22T11:24+0300

мировая экономика

франция

европа

брюссель

эммануэль макрон

себастьян лекорню

ес

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986920_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_723eb9e1bcf5bfbb09a21bfc06278a45.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон из-за внутренних проблем Франции превратился из идеолога Европы в зануду, который "портит веселье", пишет газета Politico. "Макрон прибудет в Брюссель на ключевое заседание Европейского Совета в четверг, когда его репутация идеолога континента давно утеряна, а на смену ей пришла новая: человека, который портит веселье", - говорится в публикации. По данным чиновников и дипломатов ЕС, на которых ссылается издание, внутриполитические проблемы сделали Макрона препятствием на пути прогресса, а не его двигателем. "Этот Макрон полностью поглощен внутренними проблемами. Он уже не тот лидер Европы, каким мы его когда-то знали", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата. Как отмечает издание, один из союзников Макрона заявил, что у французского президента просто нет политического капитала для поддержки некоторых из его амбиций. Ранее французское правительство во главе с повторно назначенным премьер-министром Себастьяном Лекорню пережило два вотума недоверия, которые были выдвинуты правой и левой оппозицией. Лекорню 10 октября был вновь назначен на пост премьера Франции, после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв в должности всего 27 дней. После повторного назначения он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По его словам, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий. Новый кабмин был сформирован 12 октября.

франция

европа

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

мировая экономика, франция, европа, брюссель, эммануэль макрон, себастьян лекорню, ес, в мире