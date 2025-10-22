Макрон превратился из идеолога Европы в зануду, пишет Politico

https://1prime.ru/20251022/makron-863798398.html
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон из-за внутренних проблем Франции превратился из идеолога Европы в зануду, который "портит веселье", пишет газета Politico. "Макрон прибудет в Брюссель на ключевое заседание Европейского Совета в четверг, когда его репутация идеолога континента давно утеряна, а на смену ей пришла новая: человека, который портит веселье", - говорится в публикации. По данным чиновников и дипломатов ЕС, на которых ссылается издание, внутриполитические проблемы сделали Макрона препятствием на пути прогресса, а не его двигателем. "Этот Макрон полностью поглощен внутренними проблемами. Он уже не тот лидер Европы, каким мы его когда-то знали", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата. Как отмечает издание, один из союзников Макрона заявил, что у французского президента просто нет политического капитала для поддержки некоторых из его амбиций. Ранее французское правительство во главе с повторно назначенным премьер-министром Себастьяном Лекорню пережило два вотума недоверия, которые были выдвинуты правой и левой оппозицией. Лекорню 10 октября был вновь назначен на пост премьера Франции, после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв в должности всего 27 дней. После повторного назначения он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По его словам, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий. Новый кабмин был сформирован 12 октября.
