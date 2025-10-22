Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон превратился из идеолога Европы в зануду, пишет Politico - 22.10.2025
Макрон превратился из идеолога Европы в зануду, пишет Politico
Макрон превратился из идеолога Европы в зануду, пишет Politico
Макрон превратился из идеолога Европы в зануду, пишет Politico
Французский президент Эммануэль Макрон из-за внутренних проблем Франции превратился из идеолога Европы в зануду, который "портит веселье", пишет газета... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T11:24+0300
2025-10-22T11:24+0300
мировая экономика
франция
европа
брюссель
эммануэль макрон
себастьян лекорню
ес
в мире
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон из-за внутренних проблем Франции превратился из идеолога Европы в зануду, который "портит веселье", пишет газета Politico. "Макрон прибудет в Брюссель на ключевое заседание Европейского Совета в четверг, когда его репутация идеолога континента давно утеряна, а на смену ей пришла новая: человека, который портит веселье", - говорится в публикации. По данным чиновников и дипломатов ЕС, на которых ссылается издание, внутриполитические проблемы сделали Макрона препятствием на пути прогресса, а не его двигателем. "Этот Макрон полностью поглощен внутренними проблемами. Он уже не тот лидер Европы, каким мы его когда-то знали", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата. Как отмечает издание, один из союзников Макрона заявил, что у французского президента просто нет политического капитала для поддержки некоторых из его амбиций. Ранее французское правительство во главе с повторно назначенным премьер-министром Себастьяном Лекорню пережило два вотума недоверия, которые были выдвинуты правой и левой оппозицией. Лекорню 10 октября был вновь назначен на пост премьера Франции, после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв в должности всего 27 дней. После повторного назначения он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По его словам, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий. Новый кабмин был сформирован 12 октября.
11:24 22.10.2025
 
Макрон превратился из идеолога Европы в зануду, пишет Politico

Politico: Макрон превратился из идеолога Европы в зануду, который портит веселье

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон из-за внутренних проблем Франции превратился из идеолога Европы в зануду, который "портит веселье", пишет газета Politico.
"Макрон прибудет в Брюссель на ключевое заседание Европейского Совета в четверг, когда его репутация идеолога континента давно утеряна, а на смену ей пришла новая: человека, который портит веселье", - говорится в публикации.
По данным чиновников и дипломатов ЕС, на которых ссылается издание, внутриполитические проблемы сделали Макрона препятствием на пути прогресса, а не его двигателем.
"Этот Макрон полностью поглощен внутренними проблемами. Он уже не тот лидер Европы, каким мы его когда-то знали", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата.
Как отмечает издание, один из союзников Макрона заявил, что у французского президента просто нет политического капитала для поддержки некоторых из его амбиций.
Ранее французское правительство во главе с повторно назначенным премьер-министром Себастьяном Лекорню пережило два вотума недоверия, которые были выдвинуты правой и левой оппозицией.
Лекорню 10 октября был вновь назначен на пост премьера Франции, после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв в должности всего 27 дней. После повторного назначения он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По его словам, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий. Новый кабмин был сформирован 12 октября.
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
"Выглядит напуганным": в США рассказали, как Трамп "избил" Макрона
14 октября, 05:10
 
