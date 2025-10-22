Нефть дорожает на статистике из США

https://1prime.ru/20251022/neft-863793535.html

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются примерно на 2% после публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API), продемонстрировавшей сокращение запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.38 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,74% относительно уровня предыдущего закрытия, до 62,39 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,82%, до 58,28 доллара. Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 17 октября сократились на 2,98 миллиона баррелей. Позднее в среду также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ожидают, что за неделю по 17 октября показатель вырос на 2,2 миллиона баррелей - до 426 миллионов. При этом ранее в среду министерство энергетики США объявило о новом тендере на закупку одного миллиона баррелей сырой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны.

