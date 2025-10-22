Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на статистике из США - 22.10.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251022/neft-863793535.html
Нефть дорожает на статистике из США
Нефть дорожает на статистике из США - 22.10.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на статистике из США
Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются примерно на 2% после публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API),... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T09:01+0300
2025-10-22T09:01+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются примерно на 2% после публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API), продемонстрировавшей сокращение запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.38 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,74% относительно уровня предыдущего закрытия, до 62,39 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,82%, до 58,28 доллара. Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 17 октября сократились на 2,98 миллиона баррелей. Позднее в среду также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ожидают, что за неделю по 17 октября показатель вырос на 2,2 миллиона баррелей - до 426 миллионов. При этом ранее в среду министерство энергетики США объявило о новом тендере на закупку одного миллиона баррелей сырой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны.
сша
ru-RU
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
09:01 22.10.2025
 
Нефть дорожает на статистике из США

Нефть подорожала на два процента на данных по запасам в США

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются примерно на 2% после публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API), продемонстрировавшей сокращение запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.38 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,74% относительно уровня предыдущего закрытия, до 62,39 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,82%, до 58,28 доллара.
Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 17 октября сократились на 2,98 миллиона баррелей.
Позднее в среду также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ожидают, что за неделю по 17 октября показатель вырос на 2,2 миллиона баррелей - до 426 миллионов.
При этом ранее в среду министерство энергетики США объявило о новом тендере на закупку одного миллиона баррелей сырой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны.
ЭнергетикаНефтьРынокСША
 
 
