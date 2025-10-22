https://1prime.ru/20251022/neft-863807446.html
Нефть дорожает в ожидании статистики по запасам в США
2025-10-22T15:25+0300
2025-10-22T15:25+0300
2025-10-22T15:25+0300
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются приблизительно на 2% на фоне опасений по поводу поставок и в ожидании статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.19 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,97% относительно уровня предыдущего закрытия, до 62,53 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,11%, до 58,45 доллара за баррель. Позднее в среду будет опубликована статистика минэнерго США о запасах в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 17 октября коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 2,2 миллиона баррелей после роста на 3,5 миллиона неделей ранее. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 3 миллиона баррелей. Инвесторы также оценивают новости относительно перспектив поставок нефти на рынок. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия будет сокращать свои закупки нефти из России. "Нефть дорожает на фоне возможного заключения сделки между США и Индией, которая может привести к постепенному сокращению импорта российской нефти в Индию", - цитирует газета Wall Street Journal комментарий аналитика MUFG Суджин Ким (Soojin Kim). Эксперт отмечает также, что стоимость нефти при этом готовится показать третий месяц снижения подряд на фоне рисков переизбытка на рынке.
