Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились - 22.10.2025, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 октября, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2% - до 422,8... | 22.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 октября, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2% - до 422,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали роста показателя на 1,2 миллиона баррелей.В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 21,2 миллиона с 22 миллионов баррелей.Запасы бензина сократились на 2,1 миллиона баррелей (на 1%) - до 216,7 миллиона. Аналитики ожидали снижения показателя только на 0,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 1,5 миллиона баррелей (на 1,3%) - до 115,6 миллиона, в то время как прогнозировалось снижение на 1,9 миллиона баррелей.

