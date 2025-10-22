Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились - 22.10.2025
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились - 22.10.2025, ПРАЙМ
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 октября, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2% - до 422,8... | 22.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 октября, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2% - до 422,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали роста показателя на 1,2 миллиона баррелей.В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 21,2 миллиона с 22 миллионов баррелей.Запасы бензина сократились на 2,1 миллиона баррелей (на 1%) - до 216,7 миллиона. Аналитики ожидали снижения показателя только на 0,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 1,5 миллиона баррелей (на 1,3%) - до 115,6 миллиона, в то время как прогнозировалось снижение на 1,9 миллиона баррелей.
17:36 22.10.2025 (обновлено: 17:46 22.10.2025)
 
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились на миллион баррелей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 октября, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2% - до 422,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали роста показателя на 1,2 миллиона баррелей.
В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 21,2 миллиона с 22 миллионов баррелей.
Запасы бензина сократились на 2,1 миллиона баррелей (на 1%) - до 216,7 миллиона. Аналитики ожидали снижения показателя только на 0,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 1,5 миллиона баррелей (на 1,3%) - до 115,6 миллиона, в то время как прогнозировалось снижение на 1,9 миллиона баррелей.
