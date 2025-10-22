https://1prime.ru/20251022/neft-863812941.html
Нефть дорожает более чем на два процента на новостях из США
Нефть дорожает более чем на два процента на новостях из США
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду ускорили рост и теперь увеличиваются более чем на 2% - в частности, американская марка WTI на 2,5% - после выхода данных о неожиданном снижении запасов этого вида в США за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,14% относительно уровня предыдущего закрытия, до 62,63 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,46%, до 58,65 доллара за баррель. До выход американских данных нефть дорожала более умеренно. По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 октября, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2% - до 422,8 миллиона баррелей. Аналитики, наоборот, ожидали роста показателя - на 1,2 миллиона баррелей. Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен.
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду ускорили рост и теперь увеличиваются более чем на 2% - в частности, американская марка WTI на 2,5% - после выхода данных о неожиданном снижении запасов этого вида в США за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.54 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,14% относительно уровня предыдущего закрытия, до 62,63 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,46%, до 58,65 доллара за баррель.
До выход американских данных нефть дорожала более умеренно.
По данным минэнерго США
, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 октября, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2% - до 422,8 миллиона баррелей.
Аналитики, наоборот, ожидали роста показателя - на 1,2 миллиона баррелей.
Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен.
