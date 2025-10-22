Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает более чем на два процента на новостях из США - 22.10.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает более чем на два процента на новостях из США
Нефть дорожает более чем на два процента на новостях из США - 22.10.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает более чем на два процента на новостях из США
Мировые цены на нефть в среду ускорили рост и теперь увеличиваются более чем на 2% - в частности, американская марка WTI на 2,5% - после выхода данных о... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T18:22+0300
2025-10-22T18:22+0300
экономика
нефть
сша
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/82776/09/827760913_0:24:1025:600_1920x0_80_0_0_4e62ec2540782a8a30f902a54268e04a.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду ускорили рост и теперь увеличиваются более чем на 2% - в частности, американская марка WTI на 2,5% - после выхода данных о неожиданном снижении запасов этого вида в США за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,14% относительно уровня предыдущего закрытия, до 62,63 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,46%, до 58,65 доллара за баррель. До выход американских данных нефть дорожала более умеренно. По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 октября, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2% - до 422,8 миллиона баррелей. Аналитики, наоборот, ожидали роста показателя - на 1,2 миллиона баррелей. Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен.
https://1prime.ru/20251022/neft-863812382.html
сша
нефть, сша, рынок
Экономика, Нефть, США, Рынок
18:22 22.10.2025
 
Нефть дорожает более чем на два процента на новостях из США

Цены на нефть ускорили рост после выхода данных о неожиданном снижении запасов в США

Нефтедобыча
Нефтедобыча
Нефтедобыча. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду ускорили рост и теперь увеличиваются более чем на 2% - в частности, американская марка WTI на 2,5% - после выхода данных о неожиданном снижении запасов этого вида в США за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.54 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,14% относительно уровня предыдущего закрытия, до 62,63 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,46%, до 58,65 доллара за баррель.
До выход американских данных нефть дорожала более умеренно.
По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 октября, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2% - до 422,8 миллиона баррелей.
Аналитики, наоборот, ожидали роста показателя - на 1,2 миллиона баррелей.
Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен.
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились
17:36
 
ЭкономикаНефтьСШАРынок
 
 
