Dragon Oil хочет продлить контракт по добыче нефти в Туркмении

Dragon Oil хочет продлить контракт по добыче нефти в Туркмении

2025-10-22T20:37+0300

АШХАБАД, 22 окт – ПРАЙМ. Эмиратская компания Dragon Oil намерена продлить контракт по добыче нефти в Туркмении на 25 лет, говорится в материалах к конференции "Нефть и газ Туркмении – 2025" главы компании Саида Мохаммеда Аль Тайера. В июне 2022 года "Туркменнефть" и Dragon Oil подписали контракт о продлении до 1 мая 2035 года действия соглашения о добыче нефти. "Мы продлили наши соглашения с Ираком и Египтом на следующие 25 лет и намерены сделать то же самое в Туркменистане до истечения срока действия нашего соглашения о разделе продукции в 2035 году", – говорится в сообщении. По данным компании, с 1999 года Dragon Oil инвестировала в Туркмению более 11 миллиардов долларов, увеличив добычу нефти с 3 миллионов баррелей до 468 миллионов баррелей в течение 25 лет. Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2025" (OGT 2025) проходят в Ашхабаде 22-24 октября. Организаторами мероприятия выступают государственные концерны "Туркменгаз" и "Туркменнефть", государственная корпорация "Туркменгеология" и компании "Туркмен Энергия Форум".

