https://1prime.ru/20251022/neft-863818736.html
Нефтяные компании начали формировать запасы нефтепродуктов
Нефтяные компании начали формировать запасы нефтепродуктов - 22.10.2025, ПРАЙМ
Нефтяные компании начали формировать запасы нефтепродуктов
Нефтяные компании на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, это должно позитивно сказаться на ценах, сообщили... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T20:41+0300
2025-10-22T20:41+0300
2025-10-22T20:41+0300
экономика
нефть
рф
минэнерго рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, это должно позитивно сказаться на ценах, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. "При сезонном снижении потребления топлива начинают формироваться запасы, что будет благоприятно сказываться в том числе на стабилизации ценовой ситуации", - говорится в сообщении. При этом в ряде регионов Минэнерго фиксирует на независимых АЗС рост цен на топливо, который превышает темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний. Министерство продолжает держать ситуацию на контроле.
https://1prime.ru/20251022/neft-863807446.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_120:0:1379:944_1920x0_80_0_0_a5be6ae397cf1ca13793ecc0d61fbdf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, минэнерго рф
Экономика, Нефть, РФ, Минэнерго РФ
Нефтяные компании начали формировать запасы нефтепродуктов
Минэнерго: нефтяные компании начали формировать запасы нефтепродуктов
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, это должно позитивно сказаться на ценах, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.
"При сезонном снижении потребления топлива начинают формироваться запасы, что будет благоприятно сказываться в том числе на стабилизации ценовой ситуации", - говорится в сообщении.
При этом в ряде регионов Минэнерго фиксирует на независимых АЗС рост цен на топливо, который превышает темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний. Министерство продолжает держать ситуацию на контроле.
Нефть дорожает в ожидании статистики по запасам в США