Нефтяные компании начали формировать запасы нефтепродуктов

2025-10-22T20:41+0300

экономика

нефть

рф

минэнерго рф

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, это должно позитивно сказаться на ценах, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. "При сезонном снижении потребления топлива начинают формироваться запасы, что будет благоприятно сказываться в том числе на стабилизации ценовой ситуации", - говорится в сообщении. При этом в ряде регионов Минэнерго фиксирует на независимых АЗС рост цен на топливо, который превышает темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний. Министерство продолжает держать ситуацию на контроле.

рф

нефть, рф, минэнерго рф