Нефтяные компании начали формировать запасы нефтепродуктов - 22.10.2025, ПРАЙМ
Нефтяные компании начали формировать запасы нефтепродуктов
Нефтяные компании начали формировать запасы нефтепродуктов - 22.10.2025, ПРАЙМ
Нефтяные компании начали формировать запасы нефтепродуктов
Нефтяные компании на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, это должно позитивно сказаться на ценах, сообщили... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T20:41+0300
2025-10-22T20:41+0300
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, это должно позитивно сказаться на ценах, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. "При сезонном снижении потребления топлива начинают формироваться запасы, что будет благоприятно сказываться в том числе на стабилизации ценовой ситуации", - говорится в сообщении. При этом в ряде регионов Минэнерго фиксирует на независимых АЗС рост цен на топливо, который превышает темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний. Министерство продолжает держать ситуацию на контроле.
нефть, рф, минэнерго рф
Экономика, Нефть, РФ, Минэнерго РФ
20:41 22.10.2025
 
Нефтяные компании начали формировать запасы нефтепродуктов

Минэнерго: нефтяные компании начали формировать запасы нефтепродуктов

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, это должно позитивно сказаться на ценах, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.
"При сезонном снижении потребления топлива начинают формироваться запасы, что будет благоприятно сказываться в том числе на стабилизации ценовой ситуации", - говорится в сообщении.
При этом в ряде регионов Минэнерго фиксирует на независимых АЗС рост цен на топливо, который превышает темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний. Министерство продолжает держать ситуацию на контроле.
ЭкономикаНефтьРФМинэнерго РФ
 
 
