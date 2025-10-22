https://1prime.ru/20251022/reuters-863805748.html

ЕС включит в новый пакет санкций четыре китайские компании

ЕС включит в новый пакет санкций четыре китайские компании - 22.10.2025, ПРАЙМ

ЕС включит в новый пакет санкций четыре китайские компании

Евросоюз включит в новый пакет санкций против РФ четыре китайские компании в нефтяной сфере, в том числе два НПЗ, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T14:16+0300

2025-10-22T14:16+0300

2025-10-22T14:16+0300

экономика

нефть

рф

китай

ес

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Евросоюз включит в новый пакет санкций против РФ четыре китайские компании в нефтяной сфере, в том числе два НПЗ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов. "Девятнадцатый пакет санкций ЕС против России включает четыре компании из нефтяной сферы Китая... В списки войдут два китайских НПЗ, одна китайская торговая фирма и юрлицо, занимающееся обходом (санкций - ред.)", - говорится в сообщении агентства.

https://1prime.ru/20251022/slovakiya-863801105.html

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рф, китай, ес, нпз