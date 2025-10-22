Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС включит в новый пакет санкций четыре китайские компании - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/reuters-863805748.html
ЕС включит в новый пакет санкций четыре китайские компании
ЕС включит в новый пакет санкций четыре китайские компании - 22.10.2025, ПРАЙМ
ЕС включит в новый пакет санкций четыре китайские компании
Евросоюз включит в новый пакет санкций против РФ четыре китайские компании в нефтяной сфере, в том числе два НПЗ, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T14:16+0300
2025-10-22T14:16+0300
экономика
нефть
рф
китай
ес
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Евросоюз включит в новый пакет санкций против РФ четыре китайские компании в нефтяной сфере, в том числе два НПЗ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов. "Девятнадцатый пакет санкций ЕС против России включает четыре компании из нефтяной сферы Китая... В списки войдут два китайских НПЗ, одна китайская торговая фирма и юрлицо, занимающееся обходом (санкций - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
https://1prime.ru/20251022/slovakiya-863801105.html
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, китай, ес, нпз
Экономика, Нефть, РФ, КИТАЙ, ЕС, НПЗ
14:16 22.10.2025
 
ЕС включит в новый пакет санкций четыре китайские компании

Reuters: ЕС включит в новый пакет санкций четыре нефтяные компании из КНР

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
%Флаг евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Евросоюз включит в новый пакет санкций против РФ четыре китайские компании в нефтяной сфере, в том числе два НПЗ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.
"Девятнадцатый пакет санкций ЕС против России включает четыре компании из нефтяной сферы Китая... В списки войдут два китайских НПЗ, одна китайская торговая фирма и юрлицо, занимающееся обходом (санкций - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Премьер Словакии рассказал о влиянии санкций на Россию
11:56
 
ЭкономикаНефтьРФКИТАЙЕСНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала