ЕС включит в новый пакет санкций четыре китайские компании
ЕС включит в новый пакет санкций четыре китайские компании
2025-10-22T14:16+0300
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Евросоюз включит в новый пакет санкций против РФ четыре китайские компании в нефтяной сфере, в том числе два НПЗ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов. "Девятнадцатый пакет санкций ЕС против России включает четыре компании из нефтяной сферы Китая... В списки войдут два китайских НПЗ, одна китайская торговая фирма и юрлицо, занимающееся обходом (санкций - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
