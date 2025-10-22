Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray - 22.10.2025
"АвтоВАЗ" отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray
"АвтоВАЗ" отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray - 22.10.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" добровольно отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray, выпущенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года, для установки систем | 22.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" добровольно отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray, выпущенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года, для установки систем вызова экстренных служб, сообщил Росстандарт. "Росстандарт информирует о добровольном отзыве 8209 автомобилей Lada... Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по плановому дооснащению транспортных средств Lada X-ray блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ", - говорится в сообщении. "Под действие программы подпадают 8209 автомобилей Lada X-ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года с VIN-кодами согласно приложению... Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств", - уточняет ведомство.
бизнес, автоваз, росстандарт, lada vision 4x4, авто
Бизнес, АвтоВАЗ, Росстандарт, Lada Vision 4x4, Авто
11:55 22.10.2025
 
"АвтоВАЗ" отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray

"АвтоВАЗ" отзовет 8,2 тыс Lada X-ray для установки систем вызова экстренных служб

Автомобиль Lada Xray
Автомобиль Lada Xray - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Автомобиль Lada Xray. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" добровольно отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray, выпущенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года, для установки систем вызова экстренных служб, сообщил Росстандарт.
"Росстандарт информирует о добровольном отзыве 8209 автомобилей Lada... Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по плановому дооснащению транспортных средств Lada X-ray блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ", - говорится в сообщении.
"Под действие программы подпадают 8209 автомобилей Lada X-ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года с VIN-кодами согласно приложению... Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств", - уточняет ведомство.
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по сбору автомобилей Lada на 2026 год
Вчера, 17:36
 
Бизнес АвтоВАЗ Росстандарт Lada Vision 4x4 Авто
 
 
