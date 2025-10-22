https://1prime.ru/20251022/rosstandart-863800339.html

"АвтоВАЗ" отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" добровольно отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray, выпущенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года, для установки систем вызова экстренных служб, сообщил Росстандарт. "Росстандарт информирует о добровольном отзыве 8209 автомобилей Lada... Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по плановому дооснащению транспортных средств Lada X-ray блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ", - говорится в сообщении. "Под действие программы подпадают 8209 автомобилей Lada X-ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года с VIN-кодами согласно приложению... Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств", - уточняет ведомство.

