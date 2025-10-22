https://1prime.ru/20251022/sikorskiy-863811322.html

Глава МИД Польши пригрозил атакой на российский нефтепровод "Дружба"

Глава МИД Польши пригрозил атакой на российский нефтепровод "Дружба"

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, выразив надежду на то, что ВСУ смогут вывести из строя российский нефтепровод "Дружба". Свою точку зрения он опубликовал в социальной сети X. "Надеюсь, что ваш смелый соотечественник, майор Мадьяр (командующий БПЛА Украины Роберт Бровди — прим. ред.), в конце концов повредит нефтепровод, и вы начнете получать нефть через Хорватию", — написал польский министр. Сикорский также отметил, что гордится решением польского суда освободить гражданина Украины, обвиняемого в подрыве газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". 22 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию в третий раз за последнее время вследствие действий Украины. В ответ на это Словакия и Венгрия обратились к Еврокомиссии с жалобой на перебои в поставках и потребовали обеспечить их надежность. Кроме того, венгерский министр заявил о запрете на въезд в страну для командующего БПЛА ВСУ Роберта Бровди, что также исключает его доступ в Шенгенскую зону. Позже, на полях "Российской энергетической недели", Сийярто сообщил журналистам, что атаки на трубопровод "Дружба" рассматриваются как покушения на суверенитет Венгрии.

