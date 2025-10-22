Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Польши пригрозил атакой на российский нефтепровод "Дружба" - 22.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251022/sikorskiy-863811322.html
Глава МИД Польши пригрозил атакой на российский нефтепровод "Дружба"
Глава МИД Польши пригрозил атакой на российский нефтепровод "Дружба" - 22.10.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Польши пригрозил атакой на российский нефтепровод "Дружба"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, выразив надежду на то, что ВСУ смогут вывести из строя... | 22.10.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, выразив надежду на то, что ВСУ смогут вывести из строя российский нефтепровод "Дружба". Свою точку зрения он опубликовал в социальной сети X. "Надеюсь, что ваш смелый соотечественник, майор Мадьяр (командующий БПЛА Украины Роберт Бровди — прим. ред.), в конце концов повредит нефтепровод, и вы начнете получать нефть через Хорватию", — написал польский министр. Сикорский также отметил, что гордится решением польского суда освободить гражданина Украины, обвиняемого в подрыве газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". 22 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию в третий раз за последнее время вследствие действий Украины. В ответ на это Словакия и Венгрия обратились к Еврокомиссии с жалобой на перебои в поставках и потребовали обеспечить их надежность. Кроме того, венгерский министр заявил о запрете на въезд в страну для командующего БПЛА ВСУ Роберта Бровди, что также исключает его доступ в Шенгенскую зону. Позже, на полях "Российской энергетической недели", Сийярто сообщил журналистам, что атаки на трубопровод "Дружба" рассматриваются как покушения на суверенитет Венгрии.
https://1prime.ru/20251022/polsha-863789577.html
https://1prime.ru/20251022/siyyarto-863810530.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:0:1499:1124_1920x0_80_0_0_1630a3502ac5a72b740e7fede4e95b4e.jpg
17:13 22.10.2025
 
Глава МИД Польши пригрозил атакой на российский нефтепровод "Дружба"

Глава МИД Польши Сикорский пригрозил Сийярто подрывом нефтепровода "Дружба"

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, выразив надежду на то, что ВСУ смогут вывести из строя российский нефтепровод "Дружба". Свою точку зрения он опубликовал в социальной сети X.
"Надеюсь, что ваш смелый соотечественник, майор Мадьяр (командующий БПЛА Украины Роберт Бровди — прим. ред.), в конце концов повредит нефтепровод, и вы начнете получать нефть через Хорватию", — написал польский министр.
Премьер-министро Израиля Б. Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
В сейме Польши задали Сикорскому вопрос после угроз в адрес Путина
04:42
Сикорский также отметил, что гордится решением польского суда освободить гражданина Украины, обвиняемого в подрыве газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".
22 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию в третий раз за последнее время вследствие действий Украины. В ответ на это Словакия и Венгрия обратились к Еврокомиссии с жалобой на перебои в поставках и потребовали обеспечить их надежность. Кроме того, венгерский министр заявил о запрете на въезд в страну для командующего БПЛА ВСУ Роберта Бровди, что также исключает его доступ в Шенгенскую зону. Позже, на полях "Российской энергетической недели", Сийярто сообщил журналистам, что атаки на трубопровод "Дружба" рассматриваются как покушения на суверенитет Венгрии.
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Сийярто прокомментировал слухи об отмене саммита Россия — США
17:05
 
