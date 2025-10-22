https://1prime.ru/20251022/sikorskiy-863819556.html

"Путин, сдавайся!" Заявление Сикорского о России удивило пользователей Сети

"Путин, сдавайся!" Заявление Сикорского о России удивило пользователей Сети

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X жестко раскритиковали заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, угрожавшего посадить самолет президента России Владимира Путина, если тот полетит через польскую территорию на саммит в Будапеште. "Без врага нам не обойтись, вы можете себе представить, что было бы, если бы не Путин? Для нас мирная жизнь не вариант. Люди, подобные Сикорскому, хотят этих "ответных действий", ведь воевать, если что, не они будут", — написал один из комментаторов."Сикорский показал всем, какой он на самом деле ментальный пигмей. Этот кретин, похоже, мечтает о том, как польские самолеты вынуждают самолет Путина приземлиться, а он выбивает двери с калашом в руках и кричит: "Путин, сдавайся!"" — саркастично заметил другой пользователь. "Пусть летит, если это приведет к миру и прекращению кровопролития. Но, похоже, Запад не желает мира, он жаждет крови и богатств, а этот конфликт дает им и то, и другое в избытке", — подчеркнул еще один комментатор. "Сколько же у нас дебилов, готовых сжечь Польшу дотла в интересах Украины!" —резюмировали читатели. Ранее Сикорский заявил, что польский суд может принять решение о принудительной посадке самолета с российским лидером, если он будет лететь через Польшу в Будапешт для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что такие угрозы со стороны Польши в отношении безопасности самолета Путина свидетельствуют о готовности к террористическим актам.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

