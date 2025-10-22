https://1prime.ru/20251022/stavka-863774895.html

Смена курса? Чего ждать от заседания ЦБ в октябре

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В пятницу, 24 октября, состоится предпоследнее в этом году заседание Центробанка по ключевой ставке. Экономисты видят несколько вариантов развития событий. О наиболее вероятных – в материале "Прайм".Ведущие показателиВ ЦБ отмечали: решение примут в зависимости от динамики инфляционных ожиданий и устойчивости замедления роста цен.Пока данные такие: в сентябре инфляционные ожидания населения снизились до 12,6%. В августе было 13,5%.По информации Росстата, в сентябре и начале октября недельная инфляция ускорялась. Затем немного замедлилась.Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 13 октября в 8,08%. На 15 сентября было 8,02%. Банк России ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2025-м показатель опустится до 6,0-7,0%.Возможные вариантыЦентробанк рассмотрит несколько вариантов: от сохранения на уровне 17% до минус два процентных пункта, считает доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин."Поскольку на прошлом заседании убрали лишь один п. п., наиболее вероятный результат — 15,5 или 15%. Если так, то в декабре уменьшат максимум на полтора", —говорит эксперт.И добавляет: если же решатся лишь на один п. п., то в декабре снизят на два.А вероятность повышения, по его словам, до конца года и в 2026-м нулевая.Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков полагает, что снижения на предстоящем заседании не произойдет. В ЦБ хотят получить больше сведений о влиянии уже принятых решений на инфляционные процессы. К тому же ожидаемое увеличение налоговой нагрузки скажется на ситуации.Паузу в изменениях предсказывает и руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь."Инфляция все еще выше цели, ожидания хоть и снизились, но по-прежнему велики, рынок труда перегрет (низкая безработица, повышение зарплат). Впереди увеличение НДС до 22% — проинфляционный фактор. Логично было бы зафиксировать эффект предыдущих снижений, сохранив жесткую риторику", —рассуждает он.И уточняет: умеренное смягчение на 0,5-1,0 п. п. возможно лишь при новых данных о дальнейшем замедлении цен и стабилизации рубля."Если обратим внимание на индекс государственных облигаций и на то, как торгуются производные финансовые инструменты, которые связаны со стоимостью денег в экономике, мы увидим, что рынок сейчас оценивает справедливый уровень ключевой ставки в диапазоне 16,5-17%. Значит, в пятницу ничего не изменится", — говорит председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.Для национальной валюты это поддержка: доходность рублевых инструментов удерживает капитал и ослабляет волатильность, указывает Тюнь. Уменьшение ставки без уверенной дезинфляции ослабило бы рубль и вернуло давление на цены — риск, которого регулятор сейчас избегает.Прогноз на конец годаПо мнению Балынина, к концу года ключевая ставка опустится до 14%.Такой же прогноз давал и глава Сбербанка Герман Греф. При этом он подчеркнул: для оживления экономики нужно 12% и ниже.Тюнь рассматривает три сценария.Базовый: к концу года 15-16% — при инфляции 6-7% и стабильном рубле.Оптимистичный — до 14%, если дезинфляция ускорится и обойдется без внешних шоков.Рисковый — около 17%, если давление цен сохранится (включая эффект НДС) или усилятся курсовые и бюджетные риски.В целом Банк России пойдет "по данным", балансируя между снижением инфляции и финансовой стабильностью.

