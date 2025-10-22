Tesla отзывает около 13 тысяч автомобилей
© AFP / Getty Images North America/Justin Sullivan Вывеска автомобильного концерна Tesla в Лос-Анджелесе
Вывеска автомобильного концерна Tesla в Лос-Анджелесе. Архивное фото
© AFP / Getty Images North America/Justin Sullivan
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает около 13 тысяч автомобилей из-за риска потери мощности привода в связи с неисправностью контактора аккумуляторной батареи, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Tesla, Inc. отзывает некоторые автомобили Model 3 2025 года выпуска и Model Y 2026 года выпуска. Контактор аккумуляторной батареи может быть поврежден, что приведет к потере мощности привода", - говорится в сообщении.
Согласно документу, будут отозваны 12 963 автомобилей.
Регулятор информирует, что потеря мощности привода может увеличить риск аварии.
В пресс-релизе указывается, что Tesla бесплатно проведет замену неисправной части. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам до 9 декабря.
Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.