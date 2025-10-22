https://1prime.ru/20251022/tesla-863804578.html

Tesla отзывает около 13 тысяч автомобилей

Tesla отзывает около 13 тысяч автомобилей - 22.10.2025, ПРАЙМ

Tesla отзывает около 13 тысяч автомобилей

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает около 13 тысяч автомобилей из-за риска потери мощности привода в связи с неисправностью контактора... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T13:48+0300

2025-10-22T13:48+0300

2025-10-22T13:48+0300

бизнес

техас

tesla

toyota

daimler

toyota camry

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/82779/11/827791176_0:230:3000:1918_1920x0_80_0_0_52fdf4791e016826d6e33a03cf2e67f3.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает около 13 тысяч автомобилей из-за риска потери мощности привода в связи с неисправностью контактора аккумуляторной батареи, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Tesla, Inc. отзывает некоторые автомобили Model 3 2025 года выпуска и Model Y 2026 года выпуска. Контактор аккумуляторной батареи может быть поврежден, что приведет к потере мощности привода", - говорится в сообщении. Согласно документу, будут отозваны 12 963 автомобилей. Регулятор информирует, что потеря мощности привода может увеличить риск аварии. В пресс-релизе указывается, что Tesla бесплатно проведет замену неисправной части. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам до 9 декабря. Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://1prime.ru/20251022/ford-863803093.html

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, техас, tesla, toyota, daimler, toyota camry, авто