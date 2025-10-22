https://1prime.ru/20251022/tomagavk-863810692.html

В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для Киева

При обсуждении поставок Украине ракет Tomahawk, США не смогли разрешить вопрос с необходимыми пусковыми установками, сообщает портал Axios. | 22.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. При обсуждении поставок Украине ракет Tomahawk, США не смогли разрешить вопрос с необходимыми пусковыми установками, сообщает портал Axios. "В ходе разговоров на высшем уровне о поставках Tomahawk Украине упустили из виду одну тему, пожалуй, самую важную: как Киев их будет запускать", — говорится в материале. Согласно данным издания, украинские власти надеялись получить наземные пусковые установки Typhon от Lockheed Martin. Однако США в настоящее время испытывают недостаток этих систем, так как они недавно были переданы в Австралию, Японию и на Филиппины. Как ранее сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы в Белом доме 17 октября президент США Дональд Трамп ясно дал понять Владимиру Зеленскому, что дальнобойные ракеты не будут предоставлены. Портал Axios, ссылаясь на источники, отметил, что Трамп заявил о текущем нежелании США поставлять Украине ракеты Tomahawk "по крайней мере, сейчас". Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поставки Украине ракет Tomahawk окажут негативное влияние на отношения между Россией и США. Он указал, что использование этих ракет на Украине невозможно без прямого участия американских военных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" 15 октября заявил, что возможные поставки ракет Tomahawk Украине значительно ухудшат шансы на нормализацию отношений между Россией и США.

