В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для Киева - 22.10.2025
Спецоперация на Украине
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для Киева
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для Киева
2025-10-22T16:57+0300
2025-10-22T16:57+0300
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. При обсуждении поставок Украине ракет Tomahawk, США не смогли разрешить вопрос с необходимыми пусковыми установками, сообщает портал Axios. "В ходе разговоров на высшем уровне о поставках Tomahawk Украине упустили из виду одну тему, пожалуй, самую важную: как Киев их будет запускать", — говорится в материале. Согласно данным издания, украинские власти надеялись получить наземные пусковые установки Typhon от Lockheed Martin. Однако США в настоящее время испытывают недостаток этих систем, так как они недавно были переданы в Австралию, Японию и на Филиппины. Как ранее сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы в Белом доме 17 октября президент США Дональд Трамп ясно дал понять Владимиру Зеленскому, что дальнобойные ракеты не будут предоставлены. Портал Axios, ссылаясь на источники, отметил, что Трамп заявил о текущем нежелании США поставлять Украине ракеты Tomahawk "по крайней мере, сейчас". Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поставки Украине ракет Tomahawk окажут негативное влияние на отношения между Россией и США. Он указал, что использование этих ракет на Украине невозможно без прямого участия американских военных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" 15 октября заявил, что возможные поставки ракет Tomahawk Украине значительно ухудшат шансы на нормализацию отношений между Россией и США.
Спецоперация на Украине, США, Киев, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
16:57 22.10.2025
 
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для Киева

Axios: США и Украина не смогли решить проблему с пусковыми установками для Tomahawk

© ФотоМобильные пусковые установки для ракет Tomahawk
Мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. При обсуждении поставок Украине ракет Tomahawk, США не смогли разрешить вопрос с необходимыми пусковыми установками, сообщает портал Axios.
"В ходе разговоров на высшем уровне о поставках Tomahawk Украине упустили из виду одну тему, пожалуй, самую важную: как Киев их будет запускать", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по саммиту Россия — США
12:27
Согласно данным издания, украинские власти надеялись получить наземные пусковые установки Typhon от Lockheed Martin. Однако США в настоящее время испытывают недостаток этих систем, так как они недавно были переданы в Австралию, Японию и на Филиппины.
Как ранее сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы в Белом доме 17 октября президент США Дональд Трамп ясно дал понять Владимиру Зеленскому, что дальнобойные ракеты не будут предоставлены. Портал Axios, ссылаясь на источники, отметил, что Трамп заявил о текущем нежелании США поставлять Украине ракеты Tomahawk "по крайней мере, сейчас".
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поставки Украине ракет Tomahawk окажут негативное влияние на отношения между Россией и США. Он указал, что использование этих ракет на Украине невозможно без прямого участия американских военных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" 15 октября заявил, что возможные поставки ракет Tomahawk Украине значительно ухудшат шансы на нормализацию отношений между Россией и США.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа
12:45
 
Спецоперация на УкраинеСШАКиевУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
