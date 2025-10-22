https://1prime.ru/20251022/tomagavk-863810692.html
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для Киева
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для Киева - 22.10.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для Киева
При обсуждении поставок Украине ракет Tomahawk, США не смогли разрешить вопрос с необходимыми пусковыми установками, сообщает портал Axios. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T16:57+0300
2025-10-22T16:57+0300
2025-10-22T16:57+0300
спецоперация на украине
сша
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863475842_125:0:900:436_1920x0_80_0_0_0fe8735bfcd4f8f0b6ab319b28a86e3d.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. При обсуждении поставок Украине ракет Tomahawk, США не смогли разрешить вопрос с необходимыми пусковыми установками, сообщает портал Axios. "В ходе разговоров на высшем уровне о поставках Tomahawk Украине упустили из виду одну тему, пожалуй, самую важную: как Киев их будет запускать", — говорится в материале. Согласно данным издания, украинские власти надеялись получить наземные пусковые установки Typhon от Lockheed Martin. Однако США в настоящее время испытывают недостаток этих систем, так как они недавно были переданы в Австралию, Японию и на Филиппины. Как ранее сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы в Белом доме 17 октября президент США Дональд Трамп ясно дал понять Владимиру Зеленскому, что дальнобойные ракеты не будут предоставлены. Портал Axios, ссылаясь на источники, отметил, что Трамп заявил о текущем нежелании США поставлять Украине ракеты Tomahawk "по крайней мере, сейчас". Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поставки Украине ракет Tomahawk окажут негативное влияние на отношения между Россией и США. Он указал, что использование этих ракет на Украине невозможно без прямого участия американских военных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" 15 октября заявил, что возможные поставки ракет Tomahawk Украине значительно ухудшат шансы на нормализацию отношений между Россией и США.
https://1prime.ru/20251022/sammit-863801888.html
https://1prime.ru/20251022/peskov-863802720.html
сша
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863475842_222:0:803:436_1920x0_80_0_0_92ab4e3e9e2862d2bbf1d3d31cc8cec3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Спецоперация на Украине, США, Киев, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для Киева
Axios: США и Украина не смогли решить проблему с пусковыми установками для Tomahawk