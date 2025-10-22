Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Туркмении планируют построить новый нефтехимический комплекс - 22.10.2025
В Туркмении планируют построить новый нефтехимический комплекс
В Туркмении планируют построить новый нефтехимический комплекс
2025-10-22T21:26+0300
2025-10-22T21:26+0300
АШХАБАД, 22 окт – ПРАЙМ. В Туркмении планируют построить новый интегрированный нефтехимический комплекс, который расширит производство полимеров и химического сырья для глобальной цепочки поставок чистой энергии, заявил в среду глава "Туркменнефти" Гуванч Агаджанов. "Рассматриваются планы по строительству нового интегрированного нефтехимического комплекса, который расширит производство полимеров и химического сырья – важнейших компонентов глобальной цепочки поставок чистой энергии, включая производство солнечных панелей и компонентов для электромобилей", – сказал Агаджанов, выступая на Международной конференции "Нефть и газ Туркмении – 2025". Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.
21:26 22.10.2025
 
В Туркмении планируют построить новый нефтехимический комплекс

Туркмения построит нефтехимический комплекс для поставок чистой энергии

АШХАБАД, 22 окт – ПРАЙМ. В Туркмении планируют построить новый интегрированный нефтехимический комплекс, который расширит производство полимеров и химического сырья для глобальной цепочки поставок чистой энергии, заявил в среду глава "Туркменнефти" Гуванч Агаджанов.
"Рассматриваются планы по строительству нового интегрированного нефтехимического комплекса, который расширит производство полимеров и химического сырья – важнейших компонентов глобальной цепочки поставок чистой энергии, включая производство солнечных панелей и компонентов для электромобилей", – сказал Агаджанов, выступая на Международной конференции "Нефть и газ Туркмении – 2025".
Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.
Dragon Oil хочет продлить контракт по добыче нефти в Туркмении
20:37
 
