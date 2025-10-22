https://1prime.ru/20251022/turkmeniya-863820491.html

В Туркмении планируют построить новый нефтехимический комплекс

АШХАБАД, 22 окт – ПРАЙМ. В Туркмении планируют построить новый интегрированный нефтехимический комплекс, который расширит производство полимеров и химического сырья для глобальной цепочки поставок чистой энергии, заявил в среду глава "Туркменнефти" Гуванч Агаджанов. "Рассматриваются планы по строительству нового интегрированного нефтехимического комплекса, который расширит производство полимеров и химического сырья – важнейших компонентов глобальной цепочки поставок чистой энергии, включая производство солнечных панелей и компонентов для электромобилей", – сказал Агаджанов, выступая на Международной конференции "Нефть и газ Туркмении – 2025". Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.

