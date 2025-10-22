"До конца года". СМИ раскрыли намерения Украины в отношении России
Reuters: Киев предъявляет ЕС свои условия по использованию российских активов
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Украина настаивает на том, чтобы Европейский Союз разрешил ей использовать средства с замороженных российских активов по собственному усмотрению, сообщает Reuters.
"Высокопоставленный чиновник из администрации президента Украины Владимира Зеленского <…> в подробностях изложил позицию Киева, заявив агентству, что Украине необходимы эти средства до конца года с возможностью самостоятельно решать, как их потратить", — говорится в публикации.
По информации агентства, европейские государства предлагают использовать возможный кредит для Украины в основном на закупку оружия европейского производства в поддержку своей оборонной промышленности. Тем не менее, Киев призывает европейские страны "не ограничивать использование возможного кредита в размере 163 миллиарда долларов", поскольку ему нужна возможность "покупать неевропейское оружие и устранять ущерб, нанесенный военными действиями".
Накануне еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия готова в ближайшее время предложить Киеву новый кредит, обеспеченный замороженными российскими активами. Он уточнил, что этот "репарационный" кредит будет финансироваться "за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центробанка, хранящихся в ЕС".
По словам еврокомиссара, с февраля 2022 года Европейский Союз выделил Украине около 178 миллиардов евро в виде военной и финансовой помощи.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 блокировали почти половину золотовалютных резервов Москвы на сумму около 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном в бельгийской системе расчетов и клиринга Euroclear. Еврокомиссия сообщала, что ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов, полученных от замороженных активов России в период с января по сентябрь 2025 года.
Как ответную меру на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С". Их вывод возможен только по решению специальной правительственной комиссии.
В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, указывая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва отреагирует на конфискацию замороженных российских активов западными странами. По его словам, у России также есть возможность не возвращать те средства, которые западные государства держали в Российской Федерации.