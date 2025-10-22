https://1prime.ru/20251022/ukraina-863813305.html

"До конца года". СМИ раскрыли намерения Украины в отношении России

"До конца года". СМИ раскрыли намерения Украины в отношении России - 22.10.2025, ПРАЙМ

"До конца года". СМИ раскрыли намерения Украины в отношении России

Украина настаивает на том, чтобы Европейский Союз разрешил ей использовать средства с замороженных российских активов по собственному усмотрению, сообщает... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T18:26+0300

2025-10-22T18:26+0300

2025-10-22T18:26+0300

спецоперация на украине

украина

финансы

киев

москва

владимир зеленский

сергей лавров

ес

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Украина настаивает на том, чтобы Европейский Союз разрешил ей использовать средства с замороженных российских активов по собственному усмотрению, сообщает Reuters. "Высокопоставленный чиновник из администрации президента Украины Владимира Зеленского <…> в подробностях изложил позицию Киева, заявив агентству, что Украине необходимы эти средства до конца года с возможностью самостоятельно решать, как их потратить", — говорится в публикации. По информации агентства, европейские государства предлагают использовать возможный кредит для Украины в основном на закупку оружия европейского производства в поддержку своей оборонной промышленности. Тем не менее, Киев призывает европейские страны "не ограничивать использование возможного кредита в размере 163 миллиарда долларов", поскольку ему нужна возможность "покупать неевропейское оружие и устранять ущерб, нанесенный военными действиями".Накануне еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия готова в ближайшее время предложить Киеву новый кредит, обеспеченный замороженными российскими активами. Он уточнил, что этот "репарационный" кредит будет финансироваться "за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центробанка, хранящихся в ЕС".По словам еврокомиссара, с февраля 2022 года Европейский Союз выделил Украине около 178 миллиардов евро в виде военной и финансовой помощи. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 блокировали почти половину золотовалютных резервов Москвы на сумму около 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном в бельгийской системе расчетов и клиринга Euroclear. Еврокомиссия сообщала, что ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов, полученных от замороженных активов России в период с января по сентябрь 2025 года. Как ответную меру на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С". Их вывод возможен только по решению специальной правительственной комиссии. В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, указывая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва отреагирует на конфискацию замороженных российских активов западными странами. По его словам, у России также есть возможность не возвращать те средства, которые западные государства держали в Российской Федерации.

https://1prime.ru/20251022/ukraina-863811931.html

https://1prime.ru/20251022/zelenskiy-863811014.html

украина

киев

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, финансы, киев, москва, владимир зеленский, сергей лавров, ес, мид рф