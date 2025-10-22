Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"До конца года". СМИ раскрыли намерения Украины в отношении России - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251022/ukraina-863813305.html
"До конца года". СМИ раскрыли намерения Украины в отношении России
"До конца года". СМИ раскрыли намерения Украины в отношении России - 22.10.2025, ПРАЙМ
"До конца года". СМИ раскрыли намерения Украины в отношении России
Украина настаивает на том, чтобы Европейский Союз разрешил ей использовать средства с замороженных российских активов по собственному усмотрению, сообщает... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T18:26+0300
2025-10-22T18:26+0300
спецоперация на украине
украина
финансы
киев
москва
владимир зеленский
сергей лавров
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Украина настаивает на том, чтобы Европейский Союз разрешил ей использовать средства с замороженных российских активов по собственному усмотрению, сообщает Reuters. "Высокопоставленный чиновник из администрации президента Украины Владимира Зеленского &lt;…&gt; в подробностях изложил позицию Киева, заявив агентству, что Украине необходимы эти средства до конца года с возможностью самостоятельно решать, как их потратить", — говорится в публикации. По информации агентства, европейские государства предлагают использовать возможный кредит для Украины в основном на закупку оружия европейского производства в поддержку своей оборонной промышленности. Тем не менее, Киев призывает европейские страны "не ограничивать использование возможного кредита в размере 163 миллиарда долларов", поскольку ему нужна возможность "покупать неевропейское оружие и устранять ущерб, нанесенный военными действиями".Накануне еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия готова в ближайшее время предложить Киеву новый кредит, обеспеченный замороженными российскими активами. Он уточнил, что этот "репарационный" кредит будет финансироваться "за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центробанка, хранящихся в ЕС".По словам еврокомиссара, с февраля 2022 года Европейский Союз выделил Украине около 178 миллиардов евро в виде военной и финансовой помощи. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 блокировали почти половину золотовалютных резервов Москвы на сумму около 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном в бельгийской системе расчетов и клиринга Euroclear. Еврокомиссия сообщала, что ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов, полученных от замороженных активов России в период с января по сентябрь 2025 года. Как ответную меру на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С". Их вывод возможен только по решению специальной правительственной комиссии. В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, указывая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва отреагирует на конфискацию замороженных российских активов западными странами. По его словам, у России также есть возможность не возвращать те средства, которые западные государства держали в Российской Федерации.
https://1prime.ru/20251022/ukraina-863811931.html
https://1prime.ru/20251022/zelenskiy-863811014.html
украина
киев
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, финансы, киев, москва, владимир зеленский, сергей лавров, ес, мид рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Финансы, Киев, МОСКВА, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ
18:26 22.10.2025
 
"До конца года". СМИ раскрыли намерения Украины в отношении России

Reuters: Киев предъявляет ЕС свои условия по использованию российских активов

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Украина настаивает на том, чтобы Европейский Союз разрешил ей использовать средства с замороженных российских активов по собственному усмотрению, сообщает Reuters.
"Высокопоставленный чиновник из администрации президента Украины Владимира Зеленского <…> в подробностях изложил позицию Киева, заявив агентству, что Украине необходимы эти средства до конца года с возможностью самостоятельно решать, как их потратить", — говорится в публикации.
Пожар на нефтебазе под Киевом - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
В Раде заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
17:31
По информации агентства, европейские государства предлагают использовать возможный кредит для Украины в основном на закупку оружия европейского производства в поддержку своей оборонной промышленности. Тем не менее, Киев призывает европейские страны "не ограничивать использование возможного кредита в размере 163 миллиарда долларов", поскольку ему нужна возможность "покупать неевропейское оружие и устранять ущерб, нанесенный военными действиями".
Накануне еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия готова в ближайшее время предложить Киеву новый кредит, обеспеченный замороженными российскими активами. Он уточнил, что этот "репарационный" кредит будет финансироваться "за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центробанка, хранящихся в ЕС".
По словам еврокомиссара, с февраля 2022 года Европейский Союз выделил Украине около 178 миллиардов евро в виде военной и финансовой помощи.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 блокировали почти половину золотовалютных резервов Москвы на сумму около 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном в бельгийской системе расчетов и клиринга Euroclear. Еврокомиссия сообщала, что ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов, полученных от замороженных активов России в период с января по сентябрь 2025 года.
Как ответную меру на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С". Их вывод возможен только по решению специальной правительственной комиссии.
В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, указывая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва отреагирует на конфискацию замороженных российских активов западными странами. По его словам, у России также есть возможность не возвращать те средства, которые западные государства держали в Российской Федерации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
На Западе обратились к Зеленскому после ночных авиаударов по Украине
17:03
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФинансыКиевМОСКВАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЕСМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала