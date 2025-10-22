https://1prime.ru/20251022/ukraina-863817963.html

"Горькая правда". СМИ назвали союзника, подставляющего Киев

"Горькая правда". СМИ назвали союзника, подставляющего Киев - 22.10.2025

"Горькая правда". СМИ назвали союзника, подставляющего Киев

Польша, считающаяся союзником Украины, проявляет двуличие по отношению к Киеву, пишет британский дипломат Иан Прауд в статье для американского портала... | 22.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Польша, считающаяся союзником Украины, проявляет двуличие по отношению к Киеву, пишет британский дипломат Иан Прауд в статье для американского портала Responsible Statecraft. "В недавней статье New York Times министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский повторил распространенную украинскую мантру о том, что единственный способ договориться с Россией — это сначала продемонстрировать силу. <…> Несмотря на всю комичную и жесткую риторику Сикорского, очевидно, что Польша не намерена демонстрировать свою мощь, поскольку она неоднократно заявляла, что не будет отправлять свои войска на Украину или участвовать в каких-либо так называемых "силах гарантирования", — говорится в статье. Отмечается, что такое отношение Варшавы к Киеву "может быть отчасти связано с неудобной правдой: у Польши сложные отношения с Украиной". По мнению дипломата, главным препятствием в украинско-польских отношениях стал вопрос о Волынской трагедии, который остается "незаживающей раной в сердце Польши". "Порой кажется, что в Европе нет такого моста, который Сикорский и Туск не готовы были бы сжечь, чтобы подчеркнуть, что Польша занимает самые жесткие позиции по отношению к России. Однако горькая правда заключается в том, что Польша и к Украине не так уж дружелюбна", — подвел итоги Прауд. Волынская резня — это массовое жестокое уничтожение поляков и других мирных жителей, устроенное украинскими националистами. Началом резни считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) украинские националисты убили не менее полутора сотен поляков. Пиком же стали события 11 июля того же года, когда порядка 150 польских деревень подверглись нападению боевиков.

