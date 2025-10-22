Эксперт раскрыла, кому дадут автокредит после повышения утильсбора

https://1prime.ru/20251022/utilsbor-863770370.html

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Вероятное повышение утильсбора с 1 декабря не вызовет ажиотажного роста спроса на автокредиты, но со стороны отдельных заемщиков интерес к приобретению машины в ближайшее время может быть повышенным, рассказала агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.“Большинство заемщиков, планировавших приобретение автомобиля, уже реализовали свой спрос в предыдущие месяцы — об этом говорят как рыночные данные по выдачам, так и наши внутренние показатели. В сервисе подбора автокредита в сентябре количество заявок увеличилось всего на 3% по сравнению с августом, тогда как в августе прирост составлял 10%. В октябре динамика остается примерно на уровне сентября”, — рассказала она.Ставки по автокредитам продолжают сохраняться на повышенных уровнях, что сдерживает потребительский спрос и сокращает пул заемщиков с хорошими шансами на получение одобрения. По состоянию на 15 октября в базе финансового маркетплейса Банки.ру средняя ставка по классическим кредитам на покупку новых машин без учета субсидий автопроизводителей составила 24,4% годовых, а на б/у транспорт — 25,3% годовых.После сентябрьского заседания Центробанка ставки по автокредитам уменьшились только на 0,5 процентного пункта, а по сравнению с июльским решением регулятора — подешевели менее чем на 2 п. п.Для примера, при среднем размере автокредита по стране в сентябре — 1,5 млн рублей и сроке кредитования 5 лет примерный ежемесячный аннуитетный платеж на новый автомобиль составит 43,5 тысячи рублей, а по подержанному — 44,3 тысячи рублей. Общая переплата при условии погашения автокредита в срок составит 1,1 и 1,2 млн рублей соответственно. А вот с учетом роста стоимости автомобилей размер автокредитов и переплаты заемщиков будут увеличиваться.Кроме того, из-за действующих макропруденциальных ограничений банки по-прежнему выдают автокредиты в основном заемщикам с "хорошим" кредитным качеством — низким показателем долговой нагрузкой и высоким кредитным рейтингом. Для комфортного обслуживания автокредитов на новый автомобиль заемщику потребуется ежемесячный доход не менее 87 тысяч рублей, на подержанный — от 89 тысяч рублей. Оптимальный уровень дохода, при котором риск отказа будет минимален, составляет 145–148 тысяч рублей (ПДН = 30%).Вместе с тем рост просроченной задолженности в автокредитовании не способствует послаблениям в скоринговых моделях банков. Следовательно, банки по-прежнему будут принимать решение о выдаче автозайма в так называемом "ручном режиме".В то же время в преддверии повышения стоимости автомобилей спрос со стороны отдельных заемщиков в ближайшие 1,5 месяца может вырасти, что может поддержать рыночные выдачи. Потенциальным автолюбителям следует готовиться к тому, что автокредиты с декабря станут дороже — из-за удорожания автомобилей и увеличения размера кредита, а значит, и переплат.По словам Солдатенковой, в случае продолжения цикла смягчения ДКП регулятором средние ставки в этом сегменте могут немного снизиться. Однако значительный рост цен на автомобили, попадающие под новые требования, скорее всего, перекроет эффект возможного снижения ставок. Поэтому потенциальным покупателям рекомендуется не откладывать приобретение, в том числе с использованием автокредита.После декабря повысится минимальный уровень дохода, необходимый для оформления автокредита, а с 2026 года банки будут рассматривать заявки только от клиентов с официальным подтверждением дохода. Это связано с ожидаемыми новыми регуляторными нормами, включая ужесточение правил расчета показателя долговой нагрузки в автокредитовании.

