Роскачество назвало условия для онлайн-торговли вином

Роскачество назвало условия для онлайн-торговли вином - 22.10.2025

Роскачество назвало условия для онлайн-торговли вином

Онлайн-торговля вином должна осуществляться при условии соблюдения полной прослеживаемости и применения биометрии для подтверждения возраста, также эксперимент... | 22.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Онлайн-торговля вином должна осуществляться при условии соблюдения полной прослеживаемости и применения биометрии для подтверждения возраста, также эксперимент по продаже вина должен проводиться только в отношении российских марок, заявил РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов во время открытия осеннего этапа всероссийской акции "Дни российских вин". В сентябре статс-секретарь - замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил во время выступления на сессии "Алкогольный рынок - основные тренды 2025 года" в рамках Московского финансового форума, что новой информации относительно работы по введению онлайн-торговли алкоголем в стране в настоящее время нет. В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России". Позже, в январе 2025 года, Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против. "Есть три условия, которые, мы считаем, необходимо соблюсти при потенциальном введении и разрешении онлайн-торговли вином. Первое, мы абсолютно уверены, что должна быть обеспечена полная прослеживаемость вина при его реализации", - рассказал Протасов. "Второе, это биометрия при приобретении. Для того, чтобы мы действительно убедились, что продукция приобретается только лицами, достигшими необходимого предела возраста, необходимо вводить биометрию при подтверждении или размещении заявки на покупку. Ну и третье, мы абсолютно уверены, что эксперимент должен проводиться только в отношении российских вин", - добавил он. По его словам, начать продажу необходимо именно с российских вин, чтобы это стало дополнительным инструментом продвижения отечественной продукции. В то же время глава Роскачества подчеркнул, что при торговле вином в интернете должна обеспечиваться полная прослеживаемость, а также использоваться ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система для контроля за оборотом ряда товаров). "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

