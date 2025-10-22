https://1prime.ru/20251022/yuan-863795961.html
Курс юаня растет к рублю в начале торговой сессии
Курс юаня растет к рублю в начале торговой сессии - 22.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня растет к рублю в начале торговой сессии
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,46 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T10:21+0300
2025-10-22T10:21+0300
2025-10-22T10:21+0300
китайский юань
рынок
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/77061/16/770611628_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cda24920a03aa68c355fe8f4edb6f525.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 5 копеек, до 11,46 рубля
https://1prime.ru/20251022/iena-863793179.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77061/16/770611628_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0ab69f356d71ff10972111de2fc13d8f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, юань
Китайский юань, Рынок, юань
Курс юаня растет к рублю в начале торговой сессии
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,46 рубля
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,46 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 5 копеек, до 11,46 рубля
Иена слабо укрепляется к доллару