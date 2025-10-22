https://1prime.ru/20251022/yuan-863795961.html

Курс юаня растет к рублю в начале торговой сессии

Курс юаня растет к рублю в начале торговой сессии

Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,46 рубля, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 5 копеек, до 11,46 рубля

