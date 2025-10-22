https://1prime.ru/20251022/yuan-863797231.html
Юань поднялся выше 11,5 рубля
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Юань усиливает рост, превысив ключевой уровень 11,5 рубля впервые с 6 октября, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.45 мск рос на 11 копеек, до 11,52 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.45 мск рос на 11 копеек, до 11,52 рубля.
