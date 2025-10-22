https://1prime.ru/20251022/yuan-863797231.html

Юань поднялся выше 11,5 рубля

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Юань усиливает рост, превысив ключевой уровень 11,5 рубля впервые с 6 октября, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.45 мск рос на 11 копеек, до 11,52 рубля.

