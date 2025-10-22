Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня тестирует уровень 11,5 рубля - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20251022/yuan-863803294.html
Курс юаня тестирует уровень 11,5 рубля
Курс юаня тестирует уровень 11,5 рубля - 22.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня тестирует уровень 11,5 рубля
Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает расти вторую торговую сессию подряд и уже тестирует уровень 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T13:07+0300
2025-10-22T13:07+0300
китайский юань
рынок
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает расти вторую торговую сессию подряд и уже тестирует уровень 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.54 мск рос на 6 копеек - до 11,47 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,40-11,53 рубля. Курс юаня пока продолжит колебания в верхней половине диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Отметка 11,5 рубля пока выступает ближайшим сопротивлением росту китайской валюты. При этом ослаблению рубля способствует активизация спроса на валюту со стороны импортеров. Этот среднесрочный фактор вкупе с дальнейшем смягчением ДКП будет способствовать ослаблению рубля на горизонте ближайших месяцев. После октябрьской выплаты налогов, юань может сместиться в диапазон 11,5-12 рублей", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251022/iena-863793179.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5d3c85dfa89be24e4fbc949f9cfb9ab8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, богдан зварич, псб
Китайский юань, Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
13:07 22.10.2025
 
Курс юаня тестирует уровень 11,5 рубля

Курс юаня растет вторую сессию подряд и тестирует уровень 11,5 рубля

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает расти вторую торговую сессию подряд и уже тестирует уровень 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.54 мск рос на 6 копеек - до 11,47 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,40-11,53 рубля.
Курс юаня пока продолжит колебания в верхней половине диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Отметка 11,5 рубля пока выступает ближайшим сопротивлением росту китайской валюты. При этом ослаблению рубля способствует активизация спроса на валюту со стороны импортеров. Этот среднесрочный фактор вкупе с дальнейшем смягчением ДКП будет способствовать ослаблению рубля на горизонте ближайших месяцев. После октябрьской выплаты налогов, юань может сместиться в диапазон 11,5-12 рублей", - добавляет он.
Иена
Иена слабо укрепляется к доллару
08:50
 
Китайский юаньРынокБогдан ЗваричПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала