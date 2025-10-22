https://1prime.ru/20251022/yuan-863803294.html

Курс юаня тестирует уровень 11,5 рубля

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает расти вторую торговую сессию подряд и уже тестирует уровень 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.54 мск рос на 6 копеек - до 11,47 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,40-11,53 рубля. Курс юаня пока продолжит колебания в верхней половине диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Отметка 11,5 рубля пока выступает ближайшим сопротивлением росту китайской валюты. При этом ослаблению рубля способствует активизация спроса на валюту со стороны импортеров. Этот среднесрочный фактор вкупе с дальнейшем смягчением ДКП будет способствовать ослаблению рубля на горизонте ближайших месяцев. После октябрьской выплаты налогов, юань может сместиться в диапазон 11,5-12 рублей", - добавляет он.

