Курс юаня тестирует уровень 11,5 рубля
Курс юаня тестирует уровень 11,5 рубля - 22.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня тестирует уровень 11,5 рубля
22.10.2025
2025-10-22T13:07+0300
2025-10-22T13:07+0300
2025-10-22T13:07+0300
китайский юань
рынок
богдан зварич
псб
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает расти вторую торговую сессию подряд и уже тестирует уровень 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.54 мск рос на 6 копеек - до 11,47 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,40-11,53 рубля. Курс юаня пока продолжит колебания в верхней половине диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Отметка 11,5 рубля пока выступает ближайшим сопротивлением росту китайской валюты. При этом ослаблению рубля способствует активизация спроса на валюту со стороны импортеров. Этот среднесрочный фактор вкупе с дальнейшем смягчением ДКП будет способствовать ослаблению рубля на горизонте ближайших месяцев. После октябрьской выплаты налогов, юань может сместиться в диапазон 11,5-12 рублей", - добавляет он.
рынок, богдан зварич, псб
Китайский юань, Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня тестирует уровень 11,5 рубля
Курс юаня растет вторую сессию подряд и тестирует уровень 11,5 рубля
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает расти вторую торговую сессию подряд и уже тестирует уровень 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.54 мск рос на 6 копеек - до 11,47 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,40-11,53 рубля.
Курс юаня пока продолжит колебания в верхней половине диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич
из ПСБ
.
"Отметка 11,5 рубля пока выступает ближайшим сопротивлением росту китайской валюты. При этом ослаблению рубля способствует активизация спроса на валюту со стороны импортеров. Этот среднесрочный фактор вкупе с дальнейшем смягчением ДКП будет способствовать ослаблению рубля на горизонте ближайших месяцев. После октябрьской выплаты налогов, юань может сместиться в диапазон 11,5-12 рублей", - добавляет он.
