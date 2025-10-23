https://1prime.ru/20251023/aktsii-863835154.html

Российский рынок акций пытается стабилизироваться

Российский рынок акций пытается стабилизироваться - 23.10.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций пытается стабилизироваться

Российский рынок акций в утреннюю сессию четверга пытается стабилизироваться, показав локальный минимум на ее открытии и отойдя от него немного вверх, следует... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T09:30+0300

2025-10-23T09:30+0300

2025-10-23T09:30+0300

рынок

торги

акции

сша

будапешт

европа

дональд трамп

владимир путин

роснефть

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/77476/47/774764742_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6625a82c58d7f4908caed6e967e4d911.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в утреннюю сессию четверга пытается стабилизироваться, показав локальный минимум на ее открытии и отойдя от него немного вверх, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов для РИА Новости. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 9.18 мск снижался на 2,9%, до 2 576,08 пункта. Ранее в первые минуты торгов четверга индекс Мосбиржи максимально опускался до 2 548,05 пункта. Акции "Лукойла" падают в цене на 2,6%, до 5 893 рублей, "Роснефти" - на 3,2%, до 389,15 рубля, "Газпрома" - на 1,7%, до 117,1 рубля, Сбербанка - на 1%, до 287 рублей, ВТБ - на 0,8%, до 66,6 рубля. Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем. "Геоэкономический фон накалился. При этом покупки подешевевших акций становятся все более интересными. Российский фондовый рынок сегодня заметно недооценен, пока индекс Мосбиржи может продолжить торговаться в широком диапазоне 2500-2800 пунктов", - комментирует генеральный директор GIS Mining Василий Гиря. Падение рынка может оказаться не очень продолжительным, поскольку его участники уже привыкли к таким заявлениям и новостям от Трампа, полагает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. "Движение рынка по синусоиде с повышенной волатильностью уже привычно. Завтра мы можем узнать, что встреча все-таки состоится, послезавтра станет понятно, что нет, и так далее. Что касается санкций против "Лукойла" и "Роснефти", то "Роснефть", например, и так была в санкционном списке Европы, поэтому для нее мало что меняется. Теперь просто добавились ограничения и с американской стороны", - рассуждает он.

https://1prime.ru/20251023/rossiyane-863832626.html

сша

будапешт

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, сша, будапешт, европа, дональд трамп, владимир путин, роснефть, мосбиржа, лукойл