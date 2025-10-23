Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций пытается стабилизироваться - 23.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций пытается стабилизироваться
Российский рынок акций пытается стабилизироваться
2025-10-23T09:30+0300
рынок
торги
акции
сша
будапешт
европа
дональд трамп
владимир путин
роснефть
мосбиржа
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в утреннюю сессию четверга пытается стабилизироваться, показав локальный минимум на ее открытии и отойдя от него немного вверх, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов для РИА Новости. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 9.18 мск снижался на 2,9%, до 2 576,08 пункта. Ранее в первые минуты торгов четверга индекс Мосбиржи максимально опускался до 2 548,05 пункта. Акции "Лукойла" падают в цене на 2,6%, до 5 893 рублей, "Роснефти" - на 3,2%, до 389,15 рубля, "Газпрома" - на 1,7%, до 117,1 рубля, Сбербанка - на 1%, до 287 рублей, ВТБ - на 0,8%, до 66,6 рубля. Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем. "Геоэкономический фон накалился. При этом покупки подешевевших акций становятся все более интересными. Российский фондовый рынок сегодня заметно недооценен, пока индекс Мосбиржи может продолжить торговаться в широком диапазоне 2500-2800 пунктов", - комментирует генеральный директор GIS Mining Василий Гиря. Падение рынка может оказаться не очень продолжительным, поскольку его участники уже привыкли к таким заявлениям и новостям от Трампа, полагает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. "Движение рынка по синусоиде с повышенной волатильностью уже привычно. Завтра мы можем узнать, что встреча все-таки состоится, послезавтра станет понятно, что нет, и так далее. Что касается санкций против "Лукойла" и "Роснефти", то "Роснефть", например, и так была в санкционном списке Европы, поэтому для нее мало что меняется. Теперь просто добавились ограничения и с американской стороны", - рассуждает он.
рынок, торги, акции, сша, будапешт, европа, дональд трамп, владимир путин, роснефть, мосбиржа, лукойл
Рынок, Торги, Акции, США, Будапешт, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Роснефть, Мосбиржа, Лукойл
Российский рынок акций пытается стабилизироваться

Сотрудник Московской биржи
Сотрудник Московской биржи. Архивное фото
