Российский рынок акций пытается стабилизироваться
Сотрудник Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в утреннюю сессию четверга пытается стабилизироваться, показав локальный минимум на ее открытии и отойдя от него немного вверх, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов для РИА Новости.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 9.18 мск снижался на 2,9%, до 2 576,08 пункта. Ранее в первые минуты торгов четверга индекс Мосбиржи максимально опускался до 2 548,05 пункта.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
"Геоэкономический фон накалился. При этом покупки подешевевших акций становятся все более интересными. Российский фондовый рынок сегодня заметно недооценен, пока индекс Мосбиржи может продолжить торговаться в широком диапазоне 2500-2800 пунктов", - комментирует генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
Падение рынка может оказаться не очень продолжительным, поскольку его участники уже привыкли к таким заявлениям и новостям от Трампа, полагает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.
"Движение рынка по синусоиде с повышенной волатильностью уже привычно. Завтра мы можем узнать, что встреча все-таки состоится, послезавтра станет понятно, что нет, и так далее. Что касается санкций против "Лукойла" и "Роснефти", то "Роснефть", например, и так была в санкционном списке Европы, поэтому для нее мало что меняется. Теперь просто добавились ограничения и с американской стороны", - рассуждает он.