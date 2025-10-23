Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.10.2025
https://1prime.ru/20251023/aktsii-863845313.html
Российский рынок акций в основные торги ощутимо снижается
Российский рынок акций в основные торги ощутимо снижается - 23.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги ощутимо снижается
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга ощутимо снижается на фоне санкционного и геополитического негатива, следует из данных Московской... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T13:32+0300
2025-10-23T13:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга ощутимо снижается на фоне санкционного и геополитического негатива, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.21 мск падал на 3,35%, до 2 564,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,44% до 1 039 пунктов. Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем. В частности, дешевеют бумаги "Лукойла" (-4%), "Роснефти" (-3%), "Русала" (-3,8%). Дорожают при этом "защитные" бумаги золотопроизводителя "Полюс" (+0,2%). Кроме того, растут в цене бумаги IT-компаний: "Астры" (+0,8%), "Диасофта" (+2,2%), "Позитива" (+0,1%) на фоне недавних новостей в отрасли. Кабмин РФ планирует не отменять нулевой НДС на покупку отечественного программного обеспечения (ПО) для разработчиков, заявили ранее в четверг журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Шансы на обновление индексом Мосбиржи минимума текущего года (2 521 пункт) растут, но все меняется и будет меняться очень быстро. Так что это, скорее всего, не начало длинного тренда вниз, а продолжение очень высокоамплитудной волатильности", - комментирует Дмитрий Александров из "АВИ кэпитал". Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи в четверг выступит коридор 2 520 - 2 600 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. "В текущей ситуации игра на повышение несет на себе повышенные риски. При этом лучше рынка сегодня выглядят IT-компании на фоне вероятного согласия правительства отложить отмену льгот по НДС на российское программное обеспечение. Хуже рынка - акции "Роснефти" и "Лукойла" из-за санкций со стороны США", - добавляет он.
13:32 23.10.2025
 
Российский рынок акций в основные торги ощутимо снижается

Российский рынок акций в основную торговую сессию снижается на санкционном негативе

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга ощутимо снижается на фоне санкционного и геополитического негатива, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.21 мск падал на 3,35%, до 2 564,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,44% до 1 039 пунктов.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
В частности, дешевеют бумаги "Лукойла" (-4%), "Роснефти" (-3%), "Русала" (-3,8%). Дорожают при этом "защитные" бумаги золотопроизводителя "Полюс" (+0,2%).
Кроме того, растут в цене бумаги IT-компаний: "Астры" (+0,8%), "Диасофта" (+2,2%), "Позитива" (+0,1%) на фоне недавних новостей в отрасли.
Кабмин РФ планирует не отменять нулевой НДС на покупку отечественного программного обеспечения (ПО) для разработчиков, заявили ранее в четверг журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Шансы на обновление индексом Мосбиржи минимума текущего года (2 521 пункт) растут, но все меняется и будет меняться очень быстро. Так что это, скорее всего, не начало длинного тренда вниз, а продолжение очень высокоамплитудной волатильности", - комментирует Дмитрий Александров из "АВИ кэпитал".
Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи в четверг выступит коридор 2 520 - 2 600 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"В текущей ситуации игра на повышение несет на себе повышенные риски. При этом лучше рынка сегодня выглядят IT-компании на фоне вероятного согласия правительства отложить отмену льгот по НДС на российское программное обеспечение. Хуже рынка - акции "Роснефти" и "Лукойла" из-за санкций со стороны США", - добавляет он.
Рынок Торги Акции США РФ Будапешт Дональд Трамп Владимир Путин Дмитрий Григоренко Мосбиржа Роснефть Лукойл
 
 
