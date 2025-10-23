https://1prime.ru/20251023/analitik-863827610.html

Аналитик рассказал, когда может затянуться снижение мировых цен на золото

Аналитик рассказал, когда может затянуться снижение мировых цен на золото - 23.10.2025, ПРАЙМ

Аналитик рассказал, когда может затянуться снижение мировых цен на золото

Снижение мировых цен на золото может продлиться от нескольких дней до нескольких недель, в более пессимистичном сценарии откат может затянуться до конца ноября, | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T03:18+0300

2025-10-23T03:18+0300

2025-10-23T03:18+0300

нефть

индия

comex

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863827610.jpg?1761178680

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Снижение мировых цен на золото может продлиться от нескольких дней до нескольких недель, в более пессимистичном сценарии откат может затянуться до конца ноября, такое мнение высказал РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. "Вероятнее всего - это коррекция короткого/среднесрочного характера, то есть от нескольких дней до нескольких недель, в более пессимистичном сценарии откат может затянуться до конца ноября", - прокомментировал данные торгов эксперт. Поплавский подчеркнул, что в долгосрочном периоде допускается восстановление и консолидация в рамках бычьего рынка при сохранении покупок ЦБ и инфляционных рисков, глубокий обвал маловероятен без крупного макрошока. "Базовый "худший" сценарий - тест 3500–3700 долларов к концу ноября в случае повторения исторических паттернов. Ближайшие ощутимые уровни поддержки - около 4000 ... пробой которого откроет дорогу к более глубокому снижению. Консенсус-прогноз Cbonds при этом на конец года как раз 4000 долларов", - добавил аналитик. Эксперт считает, что это коррекция внутри большого бычьего тренда. Годовой драйв остается сильным: покупки ЦБ, приток в ETF и страх по отношению к доллару поддерживают среднесрочную картину, поэтому откаты рассматриваются многими как возможность усреднения, уточнил он. Ранее во вторник, 21 октября, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex упала примерно на 5% и впервые с 13 октября была ниже 4 100 долларов за тройскую унцию. По данным платформы Cbonds, которые привел Поплавский, во вторник стоимость золота снижалась на 4-6% с уровня рекордов (4 357,79 доллара) до отметок около 4 161-4 100 долларов, серебро и платина также упали крайне резко: серебро - на 8–8,5%, платина - приблизительно на 7%. Поплавский полагает, что 21 октября на рынке драгоценных металлов произошел некий шок из-за массовой фиксации прибыли трейдерами и институционалами, укрепления доллара, спада спроса на "актив-убежище" на фоне смягчения геополитических рисков, а также окончания праздника Дивали и пикового сезона спроса в Индии.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, индия, comex