Аналитик рассказал, когда может затянуться снижение мировых цен на золото - 23.10.2025
Аналитик рассказал, когда может затянуться снижение мировых цен на золото
2025-10-23T03:18+0300
2025-10-23T03:18+0300
нефть
индия
comex
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Снижение мировых цен на золото может продлиться от нескольких дней до нескольких недель, в более пессимистичном сценарии откат может затянуться до конца ноября, такое мнение высказал РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. "Вероятнее всего - это коррекция короткого/среднесрочного характера, то есть от нескольких дней до нескольких недель, в более пессимистичном сценарии откат может затянуться до конца ноября", - прокомментировал данные торгов эксперт. Поплавский подчеркнул, что в долгосрочном периоде допускается восстановление и консолидация в рамках бычьего рынка при сохранении покупок ЦБ и инфляционных рисков, глубокий обвал маловероятен без крупного макрошока. "Базовый "худший" сценарий - тест 3500–3700 долларов к концу ноября в случае повторения исторических паттернов. Ближайшие ощутимые уровни поддержки - около 4000 ... пробой которого откроет дорогу к более глубокому снижению. Консенсус-прогноз Cbonds при этом на конец года как раз 4000 долларов", - добавил аналитик. Эксперт считает, что это коррекция внутри большого бычьего тренда. Годовой драйв остается сильным: покупки ЦБ, приток в ETF и страх по отношению к доллару поддерживают среднесрочную картину, поэтому откаты рассматриваются многими как возможность усреднения, уточнил он. Ранее во вторник, 21 октября, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex упала примерно на 5% и впервые с 13 октября была ниже 4 100 долларов за тройскую унцию. По данным платформы Cbonds, которые привел Поплавский, во вторник стоимость золота снижалась на 4-6% с уровня рекордов (4 357,79 доллара) до отметок около 4 161-4 100 долларов, серебро и платина также упали крайне резко: серебро - на 8–8,5%, платина - приблизительно на 7%. Поплавский полагает, что 21 октября на рынке драгоценных металлов произошел некий шок из-за массовой фиксации прибыли трейдерами и институционалами, укрепления доллара, спада спроса на "актив-убежище" на фоне смягчения геополитических рисков, а также окончания праздника Дивали и пикового сезона спроса в Индии.
2025
нефть, индия, comex
03:18 23.10.2025
 
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Снижение мировых цен на золото может продлиться от нескольких дней до нескольких недель, в более пессимистичном сценарии откат может затянуться до конца ноября, такое мнение высказал РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский.
"Вероятнее всего - это коррекция короткого/среднесрочного характера, то есть от нескольких дней до нескольких недель, в более пессимистичном сценарии откат может затянуться до конца ноября", - прокомментировал данные торгов эксперт.
Поплавский подчеркнул, что в долгосрочном периоде допускается восстановление и консолидация в рамках бычьего рынка при сохранении покупок ЦБ и инфляционных рисков, глубокий обвал маловероятен без крупного макрошока.
"Базовый "худший" сценарий - тест 3500–3700 долларов к концу ноября в случае повторения исторических паттернов. Ближайшие ощутимые уровни поддержки - около 4000 ... пробой которого откроет дорогу к более глубокому снижению. Консенсус-прогноз Cbonds при этом на конец года как раз 4000 долларов", - добавил аналитик.
Эксперт считает, что это коррекция внутри большого бычьего тренда. Годовой драйв остается сильным: покупки ЦБ, приток в ETF и страх по отношению к доллару поддерживают среднесрочную картину, поэтому откаты рассматриваются многими как возможность усреднения, уточнил он.
Ранее во вторник, 21 октября, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex упала примерно на 5% и впервые с 13 октября была ниже 4 100 долларов за тройскую унцию.
По данным платформы Cbonds, которые привел Поплавский, во вторник стоимость золота снижалась на 4-6% с уровня рекордов (4 357,79 доллара) до отметок около 4 161-4 100 долларов, серебро и платина также упали крайне резко: серебро - на 8–8,5%, платина - приблизительно на 7%.
Поплавский полагает, что 21 октября на рынке драгоценных металлов произошел некий шок из-за массовой фиксации прибыли трейдерами и институционалами, укрепления доллара, спада спроса на "актив-убежище" на фоне смягчения геополитических рисков, а также окончания праздника Дивали и пикового сезона спроса в Индии.
 
