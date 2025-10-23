Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции ЕС не повлияют на въездной туризм в России, заявили в АТОР - 23.10.2025, ПРАЙМ
Санкции ЕС не повлияют на въездной туризм в России, заявили в АТОР
Санкции ЕС не повлияют на въездной туризм в России, заявили в АТОР - 23.10.2025, ПРАЙМ
Санкции ЕС не повлияют на въездной туризм в России, заявили в АТОР
Санкции Евросоюза в рамках 19-го пакета в части запрета европейским компаниям организовывать туристские услуги в РФ не окажут существенного влияния на... | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза в рамках 19-го пакета в части запрета европейским компаниям организовывать туристские услуги в РФ не окажут существенного влияния на российский въездной туризм, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас ранее в четверг сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Согласно документу, европейским компаниям запрещается оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России. "Новый пакет санкций ЕС в отношении России включил запрет на предоставление туристических услуг в России европейским компаниям – то есть речь идет о приеме иностранных туристов из Европы. Эксперты АТОР уверены, что запрет не окажет существенного влияния на российский въездной туризм", - говорится в сообщении АТОР. По словам вице-президента ассоциации, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, российские туроператоры и так практически не работают с европейскими поставщиками. "В 90% случаев европейские туристы бронируют услуги на сайтах агрегаторов, которые могут даже не иметь никакого отношения к России. Каким образом можно запретить гражданину, например, Германии бронировать гостиницу на условном "Островке"? Данная мера скорее носит дискриминационный и ограничительный характер, в первую очередь для граждан и легальных "белых" туристических компаний стран Евросоюза, нежели для российской туротрасли", - цитирует его пресс-служба АТОР.
Санкции ЕС не повлияют на въездной туризм в России, заявили в АТОР

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
ЕС запретил компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в России
