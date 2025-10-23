Санкции ЕС не повлияют на въездной туризм в России, заявили в АТОР
АТОР: новые санкции ЕС не повлияют на въездной туризм в России
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза в рамках 19-го пакета в части запрета европейским компаниям организовывать туристские услуги в РФ не окажут существенного влияния на российский въездной туризм, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас ранее в четверг сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Согласно документу, европейским компаниям запрещается оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России.
"Новый пакет санкций ЕС в отношении России включил запрет на предоставление туристических услуг в России европейским компаниям – то есть речь идет о приеме иностранных туристов из Европы. Эксперты АТОР уверены, что запрет не окажет существенного влияния на российский въездной туризм", - говорится в сообщении АТОР.
По словам вице-президента ассоциации, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, российские туроператоры и так практически не работают с европейскими поставщиками.
"В 90% случаев европейские туристы бронируют услуги на сайтах агрегаторов, которые могут даже не иметь никакого отношения к России. Каким образом можно запретить гражданину, например, Германии бронировать гостиницу на условном "Островке"? Данная мера скорее носит дискриминационный и ограничительный характер, в первую очередь для граждан и легальных "белых" туристических компаний стран Евросоюза, нежели для российской туротрасли", - цитирует его пресс-служба АТОР.