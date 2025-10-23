https://1prime.ru/20251023/byudzhet-863853632.html

Совфед обсудит поправки в закон о федеральном бюджете

Совфед обсудит поправки в закон о федеральном бюджете - 23.10.2025, ПРАЙМ

Совфед обсудит поправки в закон о федеральном бюджете

23.10.2025

МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Сенаторы рассмотрят на заседании палаты 29 октября поправки в закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", в обсуждении примут участие главы Минфина и Счетной палаты Антон Силуанов и Борис Ковальчук, говорится в повестке. Документ вносит изменения в федеральный бюджет 2025 года. В соответствии с законом, доходы федерального бюджета составят 36,56 триллиона рублей, что на 376,1 миллиарда рублей выше, чем в 2024 году. Основные изменения расходов связаны с выделением средств на исполнение поручений президента РФ и правительства РФ. В частности, в рамках госпрограмм перераспределяются средства на дополнительное финансирование государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Дополнительные средства будут направлены на реализацию льготных ипотечных программ – "Льготная ипотека", "Дальневосточная и Арктическая ипотека", "IT-ипотека" и "Семейная ипотека".

2025

