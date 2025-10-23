Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед обсудит поправки в закон о федеральном бюджете - 23.10.2025
Совфед обсудит поправки в закон о федеральном бюджете
Совфед обсудит поправки в закон о федеральном бюджете
2025-10-23T17:15+0300
2025-10-23T17:15+0300
рф
антон силуанов
борис ковальчук
минфин
счетная палата
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Сенаторы рассмотрят на заседании палаты 29 октября поправки в закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", в обсуждении примут участие главы Минфина и Счетной палаты Антон Силуанов и Борис Ковальчук, говорится в повестке. Документ вносит изменения в федеральный бюджет 2025 года. В соответствии с законом, доходы федерального бюджета составят 36,56 триллиона рублей, что на 376,1 миллиарда рублей выше, чем в 2024 году. Основные изменения расходов связаны с выделением средств на исполнение поручений президента РФ и правительства РФ. В частности, в рамках госпрограмм перераспределяются средства на дополнительное финансирование государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Дополнительные средства будут направлены на реализацию льготных ипотечных программ – "Льготная ипотека", "Дальневосточная и Арктическая ипотека", "IT-ипотека" и "Семейная ипотека".
рф, антон силуанов, борис ковальчук, минфин, счетная палата
РФ, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Минфин, Счетная палата
17:15 23.10.2025
 
Совфед обсудит поправки в закон о федеральном бюджете

МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Сенаторы рассмотрят на заседании палаты 29 октября поправки в закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", в обсуждении примут участие главы Минфина и Счетной палаты Антон Силуанов и Борис Ковальчук, говорится в повестке.
Документ вносит изменения в федеральный бюджет 2025 года.
В соответствии с законом, доходы федерального бюджета составят 36,56 триллиона рублей, что на 376,1 миллиарда рублей выше, чем в 2024 году.
Основные изменения расходов связаны с выделением средств на исполнение поручений президента РФ и правительства РФ. В частности, в рамках госпрограмм перераспределяются средства на дополнительное финансирование государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Дополнительные средства будут направлены на реализацию льготных ипотечных программ – "Льготная ипотека", "Дальневосточная и Арктическая ипотека", "IT-ипотека" и "Семейная ипотека".
 
РФАнтон СилуановБорис КовальчукМинфинСчетная палата
 
 
