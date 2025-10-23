https://1prime.ru/20251023/finny-863542309.html

"Сгоряча рубят с плеча". Финны бросают вызов Европе из-за ссоры с Россией

"Сгоряча рубят с плеча". Финны бросают вызов Европе из-за ссоры с Россией - 23.10.2025

"Сгоряча рубят с плеча". Финны бросают вызов Европе из-за ссоры с Россией

Конфронтация с нашей страной негативно отражается на экономике Финляндии. Это особенно явно, если говорить о лесопереработке. Финские лесоперерабатывающие... | 23.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Конфронтация с нашей страной негативно отражается на экономике Финляндии. Это особенно явно, если говорить о лесопереработке. Финские лесоперерабатывающие предприятия изначально ориентировались на поставки леса из нашей страны.Но и крупными покупателями готовой продукции тоже были российские издательские компании, да и всю канцелярку привычно заказывали в Финляндии. Естественно, вблизи нашей границы были построены лесоперерабатывающие заводы и крупные современные полиграфические комбинаты. Прямо там печатали журналы, газеты, плакаты, буклеты и т.п.Это было удобно обеим сторонам: финны покупали у нас лес, перерабатывали и зарабатывали на добавочной стоимости. Российская сторона без хлопот и сравнительно недорого получала высококачественную печатную продукцию.Поддержав недружественную политику ЕС, Финляндия начала страдать первой. Для начала, она осталась без леса. В 2022 году Россия прекратила поставки древесины в Финляндию, а замены финны не нашли, поскольку древесина является дорогостоящим и дефицитным товаром.Между тем, лес в Финляндии очень сильно востребован. В первую очередь, более шестидесяти процентов домовладений отапливаются так дровами, древесными гранулами и т.п. Такая система была налажена из-за соображений экологии.В результате Финляндия была вынуждена увеличить вырубку собственных лесов. Пока их хватает. Территория страны покрыта лесом на 70%. Эксперты насчитывают порядка 26-27 миллионов гектаров. Сейчас их используют таким образом: вырубается определённая делянка, засевается опять молодняком, переходят на следующую делянку, вырубают, засевают. И так по кругу через определённое время они возвращаются на ту самую же делянку, которую когда-то засеяли. Получается возобновляемый круговорот.Однако без российского леса объемы вырубки пришлось серьезно увеличить. В разные годы финны покупали у нас от 8 до 12 миллионов кубов в год. Теперь эту кубатуру нужно или вырубать у себя, или закупать у третьих стран.Это должны быть страны, богатые лесом. 20 процентов всех мировых лесных запасов сосредоточены в России. Еще порядка 12% в Бразилии, около 9% в Канаде, примерно столько же в США. На Китай приходится около 5%, и он все это использует сам, да еще и закупает у других. США и Канада свои лесные запасы тоже практически расписали. Остается Бразилия, закупки у которой лишены особого смысла из-за логистического плеча.При этом у России открылись новые рынки сбыта древесины. Прежде всего, это азиатские страны, чья промышленность активно развивается. Им нужен лес, и они готовы платить. Особенно выросли закупки в Турции. Не исключено, что теперь Финляндия будет перекупать у Турции российский лес, и намного дороже, чем они раньше покупали его у нас.В этой ситуации лесоперерабатывающая отрасль Финляндии перестанет быть конкурентоспособной в сравнении с другими. Ведь у них выше затраты на производство, поэтому рентабельность снизится.На стандартах и нормах "зеленой экономики" хочется остановиться подробнее. Те стандарты, которые Европейский союз установил, отталкиваясь от популистских заявлений некоторых экологов в части поглощения норм углерода, загнали в тупик всех. И Финляндия, требующая послабления этих норм – не исключение.Во-первых, теперь всю дополнительную вырубку леса необходимо согласовывать с еврорегуляторами, а это достаточно проблемно само по себе. Во-вторых, Евросоюз не пойдет на послабления одной стране, которая из-за непродуманной внешней политики будет вредить собственной экологии и окружающей среде всего мира. Это станет негативным прецедентом, который поставит крест на всей зеленой политике. Поэтому на Финляндию наложат колоссальные штрафные санкции.Им следует отказаться от недружественных шагов против России, пересмотреть свою внешнюю политику и начать работать с нами так, как это было, начиная со второй половины прошлого века. Тогда взаимовыгодное сотрудничество помогло Финляндии стать одним из экономических лидеров региона, обеспечить процветание экономики и безбедную жизнь граждан.В настоящее время и лесопереработка, и полиграфия, да и все остальные отрасли Финляндии зашли в экономический тупик. Дальше их ждёт стагнация и рецессия, связанные с сокращением рабочих мест и ростом социальной нагрузки, что будет непременно связано с политическими выступлениями собственного населения и со сменой политического курса и руководства страны. Вот что ожидает Финляндию в будущем.Автор – Хаджимурад Белхароев, эксперт ИМЭБ Экономического факультета РУДН

