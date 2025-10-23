https://1prime.ru/20251023/germanija-863826687.html
В Германии прошло кризисное совещание из-за нехватки микрочипов
БЕРЛИН, 23 окт - ПРАЙМ. Кризисное совещание с участием представителей ведущих компаний автомобильной и электротехнической отрасли прошло вечером в среду в министерстве экономики Германии на фоне обостряющейся ситуации с поставками микрочипов после сокращения производства компанией Nexperia, пишет газета Bild.
По информации Bild, госсекретарь по вопросам промышленности в министерстве экономики ФРГ Франк Ветцель пригласил представителей компаний и отраслевых объединений автомобильной и электротехнической промышленности на видеоконференцию в среду вечером для обсуждения ситуации, на фоне которой производитель микрочипов Nexperia уже несколько дней поставляет меньше полупроводников, чем обычно, или вовсе прекратил поставки. Из-за этого немецкая автомобильная промышленность опасается ограничений или даже остановки производства, отмечает издание.
"Власти очень серьезно относятся к ситуации затронутых предприятий. Министерство находится в контакте с компаниями, правительством Нидерландов и другими партнерами по ЕС", - пишет издание со ссылкой на источник в минэкономике страны. "Для этого мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении каналы", - цитирует издание представителя ведомства.
Как отмечает Bild со ссылкой на источники в отрасли, через 10–20 дней дефицит затронет всю цепочку поставок в автопроме. Нехватка микрочипов может продлиться месяцами, что станет катастрофой для и без того испытывающей трудности немецкой промышленности.
По информации газеты, Volkswagen вынуждена остановить производство на заводе в Вольфсбурге, а на предприятии в Цвиккау сотрудников ждет введение сокращенного рабочего времени. Со ссылкой на аналитиков венского стартапа Prewave, издание отмечает, что до 95% европейских машиностроительных предприятий и 86% производителей медицинского оборудования используют чипы Nexperia, произведенные в Китае.
"На кризисной встрече в среду вечером присутствовали и крупные промышленные поставщики. В отрасли в последние дни также поступало много тревожных новостей", - уточняет издание.
По его информации, крупнейшие поставщики автокомпонентов, включая ZF и Bosch, создали специальные рабочие группы для контроля ситуации. В Bosch отметили, что изменения во внешнеторговой политике оказывают влияние на бизнес компании и что концерн "в тесном контакте с Nexperia и клиентами" для предотвращения производственных простоев.
На прошлой неделе правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности.
Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.
Карреманс заявлял, что Нидерланды ведут переговоры с Китаем по поводу введенных в отношении производителя чипов Nexperia ограничений и рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве.
В понедельник китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
